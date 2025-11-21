Sénégal: Les étudiants en master à l'université de Dakar attendent le versement de leur bourse

Au Sénégal, c'est une autre illustration des difficultés budgétaires du pays : depuis lundi, les étudiants en master de l'université cheikh Anta Diop à Dakar se plaignent du retard dans le paiement de leur bourse. Après 3 jours de manifestations, ils ont suspendu leur grève ce 19 novembre, en attendant de rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur, Daouda Ngom mardi, le 25 novembre prochain.

À Dakar, au Sénégal, les pierres jonchent encore le sol devant le campus où logent les étudiants. Et si certains déblaient le passage, leurs revendications sont intactes. « Jusqu'à présent, nous sommes en colère, car on est resté presque 13 mois sans bourse ». Pape Madis Cissé est étudiant en master 1 d'économie. « En fait, c'est de la galère, j'ai 24 ans, quand j'appelle mes parents pour dire, j'ai besoin d'argent, ils me disent, tu es majeur et vacciné, tu peux te débrouiller tout seul ».

Un peu plus de 1 000 étudiants inscrits en master à l'université cheikh Anta Diop (UCAD), mais aussi d'autres en licence attendent de percevoir cette allocation de 40 000 francs CFA par mois (soit environ 60 euros) qui aide pour gérer les nombreux frais comme l'explique Abdelaziz Gissé, membre du collectif des amicales de l'université cheikh Anta Diop. « Ils utilisent cet argent pour acheter les matériels dont ils ont besoin pour poursuivre les études. Certains l'utilisent pour acheter des machines, d'autre des documents, d'autres s'en servent aussi pour payer leur formation ».

Ce 19 novembre, la direction des bourses a proposé de payer les mois d'allocations de retard en 2026 seulement lors de la prochaine rentrée universitaire. Inacceptable pour Abdelaziz Gissé qui représente les étudiants boursiers. « C'est trop loin parce que nous savons que les étudiants qui sont actuellement en master sont restés à peu près treize mois sans bourse. Et payer ces rappels l'année prochaine fait s'interroger sur qui va poursuivre ses études l'année prochaine ».

Ce 20 novembre, les étudiants ont suspendu leur grève, en attendant de rencontrer leur ministre de l'Enseignement supérieur mardi 25 novembre.