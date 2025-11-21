Ile Maurice: Emmanuel Macron confirme «un engagement fort dans l'Océan indien»

Première journée de voyage officiel en Afrique pour le président français Emmanuel Macron, qui a atterri ce 20 novembre sur l'île Maurice, un pays considéré comme « un voisin stratégique » de la France, de par sa proximité géographique avec l'île de la Réunion. Le président français et le Premier ministre mauricien ont fait une déclaration commune en fin de journée à Port-Louis. Les deux hommes ont affiché leur volonté commune de raviver la relation entre la France et Maurice.

C'était le but de cette première étape de la tournée d'Emmanuel Macron en Afrique, « redynamiser les relations » avec Maurice, où aucun chef d'État français ne s'était rendu en visite officielle depuis plus de trente ans.

Le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam a évoqué « les liens historiques et amicaux » qui unissent son pays à la France, alors qu'Emmanuel Macron confirme un « engagement fort dans l'Océan indien » et une « vision commune des grands défis » actuels.

Les deux hommes se sont entretenus sur plusieurs « questions majeures », comme la coopération universitaire, l'approvisionnement en énergie et en eau et les questions sécuritaires, entre autres.

Le différend des deux pays concernant la souveraineté de l'île de Tromelin, au sein des îles éparses, a été évoqué. La discussion a été « franche et ouverte » selon le Premier ministre Navin Ramgoolam et Emmanuel Macron a estimé que « ce sujet ne doit pas diviser ».

Enfin, les deux dirigeants ont évoqué la situation à Madagascar. Pour la première fois, Emmanuel Macron a affirmé que « la France accompagnera (la transition malgache) avec une attitude d'ouverture » et « de soutien en priorité aux Malgaches, s'agissant en particulier du développement économique, de la jeunesse, de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite ».

Nous avons confirmé nos convergences, notamment sur Madagascar, pays ami engagé dans une transformation profonde. Nous avons pris acte de la volonté des nouvelles autorités de répondre aux aspirations de la jeunesse.

De son côté, le Premier ministre Ramgoolam a dit « souscrire entièrement aux efforts de la France et à la démarche de l'Union européenne, de l'Union africaine et de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) pour que la situation se stabilise le plus rapidement possible » dans la Grande île.

La visite à Maurice se poursuit

Le programme de ce vendredi 21 novembre est particulièrement chargé entre deux pays. Les engagements d'Emmanuel Macron se poursuivent d'abord à Maurice ce vendredi matin. Le chef de l'État montera à bord du navire français Champlain.

Ce bâtiment de la Marine française est engagé dans des missions de surveillance maritimes conjointes avec les gardes-côtes mauriciens et contribue à la coopération régionale en matière de sécurité maritime. La lutte contre les trafics et la pêche illicite fait partie des sujets abordés lors de la rencontre entre Emmanuel Macron et le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam.

En fin de matinée ce vendredi, le président français inaugurera la nouvelle ambassade de France à Maurice, avant de s'envoler vers l'Afrique du Sud pour une série d'engagements bilatéraux en amont du G20. Emmanuel Macron devrait s'entretenir brièvement avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, avant une séquence de commémoration, en l'honneur des Français ayant combattu l'apartheid....

Dans la soirée, le chef de l'État participera au lancement d'un conseil d'Affaires franco-sud-africain, pour faciliter et renforcer les partenariats économiques entre entreprises des deux pays sur le modèle de ce qui existe déjà entre la France et le Nigeria.

Dernières étapes

Puis, Emmanuel Macron prendra la direction du Gabon afin de « confirmer et approfondir » un partenariat qualifié d'« excellent, renouvelé et tourné vers le futur » par l'Élysée. Il s'agira de la première visite d'État du président français à Libreville depuis que Brice Oligui Nguema est arrivée au pouvoir.

Enfin, la tournée africaine du président s'achèvera en début de semaine prochaine à Luanda, en Angola, avec le sommet Union européenne-Union africaine. L'objectif de la réunion sera notamment d'évaluer les progrès réalisés depuis le dernier sommet conjoint qui s'était déroulé à Bruxelles, en 2022, alors que la France occupait la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne.