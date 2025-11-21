Afrique: António Guterres - 'La révolution des énergies renouvelables permet de réduire drastiquement les émissions de gaz'

Dakar — Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, s'est prononcé, jeudi, à Belém (Brésil), en faveur du recours aux énergies renouvelables, une "révolution" susceptible, à son avis, de réduire fortement les émissions de gaz à l'origine du réchauffement climatique.

"Nous devons agir beaucoup plus vite et réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. La révolution des énergies renouvelables le permet", a soutenu M. Guterres.

À Belém, une ville située dans le nord du Brésil, il a donné une conférence de presse relayée par le site Internet de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à la veille de la clôture de la COP30, la 30e conférence des Nations unies sur le climat.

"L'énergie propre n'a jamais été aussi bon marché et abondante", a-t-il signalé en saluant sa capacité à soutenir l'économie et à protéger l'humanité de la volatilité des marchés des combustibles fossiles.

Le secrétaire général des Nations unies pense qu"'il essentiel que la plupart des pays s'engagent à réduire drastiquement leurs émissions pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, puis un bilan carbone négatif".

"Chaque pays, les grands émetteurs en particulier, doivent en faire davantage, et le monde doit poursuivre une transition juste, ordonnée et structurée pour s'éloigner des énergies fossiles, comme convenu lors de la COP28, à Dubaï", a-t-il ajouté.

António Guterres a salué les appels à la création d'un mécanisme de transition énergétique "juste". Il s'est réjoui de l'élargissement de la coalition qui réclame la "clarté" des politiques de transition énergétique.

"Cette coalition, a rappelé le secrétaire général des Nations unies, exhorte les pays à veiller à une transition juste et compatible avec l'objectif de 1,5 degré Celsius."

La limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré Celcius, afin d'éviter les conséquences graves du changement climatique, est un objectif international fixé par l'Accord de Paris sur le climat, conclu il y a dix ans.

António Guterres suggère la création d'une nouvelle coalition mondiale pour le stockage de l'énergie propre et l'électrification.

"L'énergie propre sera accessible à tous, partout, et deviendra un choix par défaut", a-t-il dit, souhaitant que toutes les délégations de la COP30 fassent preuve "de volonté et de flexibilité", afin d'obtenir des résultats qui protègent les populations et maintiennent l'objectif de 1,5 degré Celcius.

"Un résultat équitable : concret sur le financement de l'adaptation, crédible sur la réduction des émissions et viable financièrement exige des compromis et un terrain d'entente", a souligné M. Guterres.

Aucune délégation ne repartira avec tout ce qu'elle souhaite comme résultats, mais chacune d'elles a le devoir de parvenir, à Belém, à un accord équilibré, capable de protéger les populations des effets néfastes du changement climatique, selon lui.

La COP30 se tient depuis le 10 novembre à Belém, près de la forêt amazonienne. "La protection de l'Amazonie et l'évaluation des progrès climatiques, dix ans après l'Accord de Paris" est le thème central des activités de cette édition de la conférence des Nations unies sur le climat, qui prendra officiellement fin ce vendredi.