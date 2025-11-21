Cote d'Ivoire: Pme ivoiriennes - Une plateforme nationale pour transformer l'accès au financement

Le financement demeure l'un des principaux obstacles au développement des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Malgré leur rôle essentiel dans la croissance économique, l'innovation et l'emploi, de nombreuses entreprises peinent encore à accéder aux crédits bancaires ou à identifier les solutions de financement adaptées.

C'est pour répondre à cette problématique que le Guichet Unique de Développement des PME (GUDE-PME) et la GIZ, via le programme Invest for Jobs, ont lancé un projet de plateforme numérique destinée à connecter Pme, banques, microfinances et investisseurs.

Les 20 et 21 novembre 2025, un atelier de restitution et de cadrage réunit à Abidjan-Plateau les acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Une enquête nationale, réalisée en amont, a permis de mesurer les besoins des PME et les attentes des institutions financières. Les résultats confirment un double constat, notamment, des entreprises en quête de financements adaptés et des bailleurs qui souhaitent davantage de transparence, de structuration et d'accompagnement.

« Cette plateforme permettra de mettre face à face porteurs de projets, financiers et investisseurs, tout en renforçant les capacités des PME », explique le directeur général du GUDE-PME, Yaya Ouattara. Selon lui, ce projet s'inscrit dans le mandat de l'institution, qui vise à améliorer la compétitivité des PME et à faciliter leur accès au financement.

Pour Guillaume Liby, banquier économiste chargé de l'étude, la future plateforme sera un outil stratégique. « Elle réunira sur un même espace les PME et les acteurs financiers, apportant des réponses opérationnelles aux difficultés de financement recensées », a-t-il indiqué.

L'atelier doit déboucher sur une feuille de route claire, à savoir, priorités, fonctionnalités, mécanismes de gouvernance et modalités de déploiement. Une avancée significative pour structurer l'écosystème et offrir aux PME une porte d'accès fluide, transparente et centralisée vers les solutions de financement existantes.