L'Institut de Sécurité Maritime Interrégional (Ismi) a organisé du 10 au 14 novembre, à Dakar, au Sénégal, une session de formation sur la cybercriminalité dans le secteur maritime. Il s'agit de la troisième formation du projet "Safe Port 2". Elle était destinée au personnel féminin, issues de la Marine nationale, de la Police nationale, des Douanes, de la Marine marchande, de la Gendarmerie nationale, de la direction générale du Port de huit pays. A savoir, le Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Guinée Bissau, du Nigeria, de la Sierra Leone, du Sénégal, du Togo.

Elle a réuni une vingtaine d'auditrices. Le thème retenu pour cette session est : « Lutte contre la cybercriminalité dans le secteur maritime pour le personnel féminin (niveau 1) ». L'objectif, était de renforcer les capacités des personnels féminins exerçant ou qui seront amenés à exercer des fonctions d'enquête pénale ou de police judiciaire sur les infractions commises avec les moyens digitaux.

Financé par le Gouvernement Allemand à travers le ministère fédéral Allemand des affaires étrangères et placée sous la direction de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (Unitar), le projet Safe Port 2, est mis en oeuvre par l'Institut de Sécurité Maritime Interrégional (Ismi) de l'Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (Arstm) ;

Il a pour objectif de fournir aux acteurs clés du secteur administratif et portuaire, les connaissances nécessaires à une gestion optimale des marchandises dangereuses en transit dans les ports du Golfe de Guinée ; de sensibiliser et renforcer les capacités des acteurs du secteur maritime et portuaire dans la prévention et la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité ; de renforcer les compétences des femmes dans les métiers de la sécurité, de la sûreté et de la cybercriminalité dans le secteur maritime et portuaire, afin de faciliter leur intégration dans les métiers de la sécurité conformément aux exigences de l'égalité des sexes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres