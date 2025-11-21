Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Israël Guébo, face au ministre Amédé Kouakou à Divo

21 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Casimir Djezou

La Commission électorale indépendante (CEI) a rendu publique, le 18 novembre 2025, la liste provisoire des 11 143 candidats retenus pour les élections législatives. Parmi ceux-ci, beaucoup de candidats sortants, mais aussi, de nouvelles têtes. On note également la présence sur la liste, de quelques journalistes et hommes de média. Parmi lesquels, figure Israël Guébo, Vice-président du mouvement politique « Aujourd'hui et Demain, la Côte d'Ivoire » (ADCI).

Accompagné d'Aliko Tegbo, Israël Guébo part à la conquête de la circonscription regroupant Chiepo, Didoko, Nébo, Ogoudou, les communes et sous-préfectures de Divo, dans le Lôh Djiboua. Il sera face à un poids lourd, à savoir, le ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, Amédé Koffi Kouakou, candidat du RHDP.

Né à Bouaké, Israël Guébo a grandi à Abobo. Il revendique cependant une filiation intime avec Lagazé, dans le canton Abohiri, sous-préfecture de Nébo.

Il affirme vouloir mettre son expérience et son expertise au service des populations de Divo. « Je veux être un député qui écoute, qui agit et qui rend compte ». La campagne s'annonce intense et la compétition serrée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Né le 26 mars 1966 à Divo, Amédé Koffi Kouakou est considéré comme l'un des ministres les plus performants du gouvernement ivoirien. Brillant, il excelle dans les mathématiques et les sciences avant de devenir major de l'ENSTP de Yamoussoukro en 1992, où il est recruté avant même la fin de sa formation. Il poursuit ensuite ses études en France, obtenant un doctorat en génie civil à l'Université Paul Sabatier de Toulouse, où ses résultats impressionnent les enseignants.

Issu d'un milieu modeste, il revendique un parcours façonné par le travail et le destin. De retour en Côte d'Ivoire, il gravit les échelons du secteur des travaux publics, devenant Directeur Général de LBTP en 2012 et y opérant une transformation remarquable, faisant passer le chiffre d'affaires de 3 à 8 milliards en un an.

Engagé en politique « pour aider la population », il est élu maire de Divo en 2013, assainit une municipalité lourdement endettée et laisse dix ans plus tard une mairie excédentaire de 1,77 milliard de FCFA. Nommé ministre de l'Équipement et de l'Entretien Routier, il pilote d'importants projets qui modernisent le réseau routier national.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.