Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Israël Guébo, face au ministre Amédé Kouakou à Divo

La Commission électorale indépendante (CEI) a rendu publique, le 18 novembre 2025, la liste provisoire des 11 143 candidats retenus pour les élections législatives. Parmi ceux-ci, beaucoup de candidats sortants, mais aussi, de nouvelles têtes. On note également la présence sur la liste, de quelques journalistes et hommes de média. Parmi lesquels, figure Israël Guébo, Vice-président du mouvement politique « Aujourd'hui et Demain, la Côte d'Ivoire » (ADCI).

Accompagné d'Aliko Tegbo, Israël Guébo part à la conquête de la circonscription regroupant Chiepo, Didoko, Nébo, Ogoudou, les communes et sous-préfectures de Divo, dans le Lôh Djiboua. Il sera face à un poids lourd, à savoir, le ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, Amédé Koffi Kouakou, candidat du RHDP.

Né à Bouaké, Israël Guébo a grandi à Abobo. Il revendique cependant une filiation intime avec Lagazé, dans le canton Abohiri, sous-préfecture de Nébo.

Il affirme vouloir mettre son expérience et son expertise au service des populations de Divo. « Je veux être un député qui écoute, qui agit et qui rend compte ». La campagne s'annonce intense et la compétition serrée.

Né le 26 mars 1966 à Divo, Amédé Koffi Kouakou est considéré comme l'un des ministres les plus performants du gouvernement ivoirien. Brillant, il excelle dans les mathématiques et les sciences avant de devenir major de l'ENSTP de Yamoussoukro en 1992, où il est recruté avant même la fin de sa formation. Il poursuit ensuite ses études en France, obtenant un doctorat en génie civil à l'Université Paul Sabatier de Toulouse, où ses résultats impressionnent les enseignants.

Issu d'un milieu modeste, il revendique un parcours façonné par le travail et le destin. De retour en Côte d'Ivoire, il gravit les échelons du secteur des travaux publics, devenant Directeur Général de LBTP en 2012 et y opérant une transformation remarquable, faisant passer le chiffre d'affaires de 3 à 8 milliards en un an.

Engagé en politique « pour aider la population », il est élu maire de Divo en 2013, assainit une municipalité lourdement endettée et laisse dix ans plus tard une mairie excédentaire de 1,77 milliard de FCFA. Nommé ministre de l'Équipement et de l'Entretien Routier, il pilote d'importants projets qui modernisent le réseau routier national.