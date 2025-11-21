Angola: Le FMI souligne l'importance de l'accès au financement pour le secteur privé

Luanda — La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a estimé jeudi, à Luanda, que l'accès au financement pour des activités privées fluides est fondamental pour le processus de diversification de l'économie angolaise.

S'exprimant lors d'une rencontre avec des étudiants de l'Université catholique d'Angola (UCAN), elle a souligné que la diversification suppose une réflexion sur l'amélioration du marché intérieur ainsi que sur son interconnexion avec les marchés voisins.

Elle a ajouté que le marché intérieur angolais « n'est pas encore aussi dynamique qu'il devrait l'être », le chômage constituant l'une des causes de cette situation.

« Nous avons entendu hier, de la part de la communauté entrepreneuriale, qu'il demeure très difficile pour un petit agriculteur d'accéder au financement lui permettant de rendre son exploitation plus productive et durable », a-t-elle déclaré.

Ce contexte, a-t-elle poursuivi, se caractérise par l'existence d'un grand nombre de personnes dépourvues de moyens pour participer activement au processus de production et à la diversification économique.

Une autre raison évoquée est que le système bancaire « n'est pas suffisamment développé, car l'épargne n'est pas facilement transformée en capital privé ».

Selon Kristalina Georgieva, pour disposer d'une économie de marché diversifiée, il est important de garantir les droits de propriété et de définir une stratégie de diversification, comme celle mise en place par le Gouvernement. Elle a souligné qu'Angola peut aller plus loin dans la recherche en matière de politiques publiques, dans l'analyse de ses atouts et dans l'élaboration de politiques soutenant la diversification économique.

La directrice générale du Fonds monétaire international effectue une visite officielle en Angola du 19 au 21, avant de se rendre à Johannesburg pour participer au sommet du G20.

Les relations entre l'Angola et le Fonds monétaire international sont marquées par des cycles de rapprochement et de coopération renforcée, accompagnant l'évolution économique et politique du pays depuis l'accession à l'indépendance nationale.