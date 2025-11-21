Angola: Le Gouvernement publie ce jeudi les résultats définitifs du recensement de 2024

Luanda — Les résultats définitifs du Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH), qui s'est déroulé du 19 septembre au 19 novembre 2024, seront présentés ce jeudi 20 à Luanda, lors d'une cérémonie officielle réunissant des représentants du gouvernement, des chefs d'entreprise, des membres de la société civile et d'autres acteurs.

Selon l'Institut national de la statistique (INE), le Recensement de la population et de l'habitat était une opération statistique d'envergure nationale et d'une importance capitale pour l'Angola, qui a fourni des informations stratégiques essentielles à la planification et au développement durable des secteurs public et privé.

Cette opération de recensement visait à collecter un large éventail de données, allant des caractéristiques physiques des bâtiments aux informations individuelles et spécifiques de la population, couvrant des variables démographiques et socio-économiques.

Cette enquête détaillée et exhaustive a également fourni des données actualisées sur la composition de la population, notamment l'âge, le sexe, les groupes ethnolinguistiques, le niveau d'instruction, la profession, le revenu et les conditions de logement, garantissant ainsi un portrait fiable et complet de la réalité nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) a débuté le 19 septembre à minuit par la collecte de données auprès des personnes sans domicile fixe sur l'ensemble du territoire national et s'est achevé le 19 novembre 2024.

Sous le slogan « Ensemble, comptons pour l'Angola », le recensement de 2024 a été rendu possible grâce à la mise à jour du réseau cartographique angolais et à un recensement pilote mené dans sept des dix-huit provinces du pays.

Cette opération intervient dix ans après le recensement de 2014, qui s'est déroulé du 16 au 31 mai.

À l'époque, la population angolaise était estimée à 25 789 024 habitants, dont 6 945 386 vivaient à Luanda, la province la plus peuplée du pays.

Selon le recensement de 2014, 12 499 041 personnes étaient des hommes et 13 289 983 des femmes.

Le recensement général de la population et de l'habitat vise essentiellement à fournir une base de données pour la planification, la gestion et la prise de décision, ainsi qu'à constituer un échantillon de ménages pour la sélection de participants à des études.

Il vise également à comprendre la structure de la population pour toutes les unités administratives du pays et à renforcer les capacités techniques et matérielles nationales en vue de futures collectes de données.

Les données indiquent que la première tentative de recensement de la population en Angola remonte au 21 mai 1770, permettant une estimation de la population catégorisée par âge, sexe, naissances et décès.

Plus tard, au XXe siècle, un recensement de la population a été réalisé en 1970, dénombrant environ 5,6 millions d'habitants.