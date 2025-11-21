Angola: Un gouvernant réaffirme la lutte contre la contrebande de carburant

Ondjiva — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a réaffirmé jeudi, dans la province de Cunene, son engagement à poursuivre ses efforts pour réduire la contrebande de carburant dans le pays.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue de sa visite à l'Ombala du royaume d'Oukwanyama, le ministre a indiqué que la contrebande de carburant est une pratique motivée par l'écart de prix entre l'Angola et les pays voisins.

« Nous prenons déjà quelques mesures éducatives et coercitives, ainsi que le retrait progressif des subventions sur les carburants, afin de décourager cette pratique », a-t-il souligné.

Le ministre, présent à Cunene depuis jeudi pour présider la 11ᵉ réunion du Conseil consultatif du MIREMPET, a précisé que cette réunion vise à favoriser les échanges d'expériences avec les directions provinciales du secteur et à évaluer les travaux du précédent conseil.

Il a expliqué que le Conseil consultatif est précédé d'une réunion méthodologique, qui analysera les questions soulevées par le ministère et les gouvernorats provinciaux concernant l'octroi des ressources minérales, afin d'approfondir et d'améliorer cette relation.

« Nous souhaitons tester les premiers pas dans le domaine des biocarburants et sur d'autres sujets, dans le cadre de la stratégie législative et d'un projet concret développé par la compagnie pétrolière ENI. Une première expérience a eu lieu à Malanje », a-t-il souligné.

Il a ajouté qu'à Cunene notamment, un point sera ouvert pour une analyse concrète des minéraux présents dans la province, afin que les participants prennent connaissance du potentiel régional.

Sous le thème « Ressources minérales, pétrole et gaz : du potentiel au développement stratégique », l'événement qui se tient ce vendredi 21 examinera les recommandations de la XIe réunion méthodologique et de la Xᵉ réunion du Conseil consultatif, ainsi que le mandat et les conclusions de l'évaluation du deuxième rapport de l'Angola.

L'événement abordera des sujets tels que le registre minier numérique du pays – une transition vers une nouvelle réalité – et le potentiel minier de l'Angola, notamment dans la province de Cunene, ainsi que les progrès réalisés dans la mise à jour de la base de données sur les gisements minéraux.

Parmi les participants figurent des secrétaires d'État, des directeurs nationaux, des représentants des services centraux, des présidents d'organes de gestion d'entreprises publiques et de services supervisés, ainsi que des fonctionnaires des bureaux provinciaux de développement économique des 21 provinces du pays.