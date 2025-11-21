Angola: La secrétaire exécutive de la CPLP souligne l'importance de vingt-cinq ans de coopération

Luanda — La secrétaire exécutive de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), Maria de Fátima Jardim, a participé, jeudi, par visioconférence, à la présentation de l'ouvrage « 25 ans de coopération en matière de défense au sein de la CPLP », qui s'est tenue au Centre d'analyse stratégique de la CPLP (CAE/CPLP), à Maputo.

L'ouvrage, écrit par le professeur-colonel Luís Bernardino et la professeure Camilla Rizzi, a reçu les félicitations de la secrétaire exécutive, qui a souligné la portée symbolique de sa publication l'année du 50ᵉ anniversaire de l'indépendance des pays africains membres de la CPLP.

À cette occasion, Maria de Fátima Jardim a également salué le directeur du CAE/CPLP, le capitaine de vaisseau João Carlos Pires, ainsi que tous les responsables qui ont dirigé le Centre au cours des 22 dernières années, contribuant ainsi à consolider la dimension de la défense au sein de la Communauté.

Selon la responsable, l'ouvrage apporte une contribution significative au monde universitaire et aux centres d'études stratégiques en permettant de revisiter la période 1998-2023, durant laquelle la coopération en matière de défense a contribué à forger une identité commune entre les États membres de la CPLP.

Maria de Fátima Jardim a également souligné que l'ouvrage met en lumière les réalisations fondamentales du pilier de coopération de la CPLP, essentiel au développement des pays membres, à la garantie de la paix et de la sécurité, et à l'affirmation de la Communauté comme espace de consultation et de cohésion socio-économique.

Le rôle joué par le Centre d'analyse stratégique a également été mis en avant, le présentant comme une plateforme déterminante pour le multilatéralisme et l'identification de réponses communes aux défis partagés par les pays de la CPLP.

Organisé en trois chapitres, cet ouvrage aborde les 25 années de coopération en matière de défense au sein de la CPLP, les contributions nationales des neuf États membres et les défis futurs de ce domaine stratégique.

La préface est signée par Armindo Alcides Garcia Sá Nogueira Miranda et Francisco Evandro Rodrigues Camelo, anciens directeurs du CAE/CPLP.