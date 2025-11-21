Angola: La secrétaire exécutive de la CPLP souligne l'importance de vingt-cinq ans de coopération

20 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/SB

Luanda — La secrétaire exécutive de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), Maria de Fátima Jardim, a participé, jeudi, par visioconférence, à la présentation de l'ouvrage « 25 ans de coopération en matière de défense au sein de la CPLP », qui s'est tenue au Centre d'analyse stratégique de la CPLP (CAE/CPLP), à Maputo.

L'ouvrage, écrit par le professeur-colonel Luís Bernardino et la professeure Camilla Rizzi, a reçu les félicitations de la secrétaire exécutive, qui a souligné la portée symbolique de sa publication l'année du 50ᵉ anniversaire de l'indépendance des pays africains membres de la CPLP.

À cette occasion, Maria de Fátima Jardim a également salué le directeur du CAE/CPLP, le capitaine de vaisseau João Carlos Pires, ainsi que tous les responsables qui ont dirigé le Centre au cours des 22 dernières années, contribuant ainsi à consolider la dimension de la défense au sein de la Communauté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon la responsable, l'ouvrage apporte une contribution significative au monde universitaire et aux centres d'études stratégiques en permettant de revisiter la période 1998-2023, durant laquelle la coopération en matière de défense a contribué à forger une identité commune entre les États membres de la CPLP.

Maria de Fátima Jardim a également souligné que l'ouvrage met en lumière les réalisations fondamentales du pilier de coopération de la CPLP, essentiel au développement des pays membres, à la garantie de la paix et de la sécurité, et à l'affirmation de la Communauté comme espace de consultation et de cohésion socio-économique.

Le rôle joué par le Centre d'analyse stratégique a également été mis en avant, le présentant comme une plateforme déterminante pour le multilatéralisme et l'identification de réponses communes aux défis partagés par les pays de la CPLP.

Organisé en trois chapitres, cet ouvrage aborde les 25 années de coopération en matière de défense au sein de la CPLP, les contributions nationales des neuf États membres et les défis futurs de ce domaine stratégique.

La préface est signée par Armindo Alcides Garcia Sá Nogueira Miranda et Francisco Evandro Rodrigues Camelo, anciens directeurs du CAE/CPLP.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.