Sénégal: Un diplomate évoque les 'perspectives prometteuses' de l'axe Dakar-Mascate

Dakar — L'ambassadeur du sultanat d'Oman à Dakar, Muhammad Salim Jadad Al Kathiri, a fait état de perspectives d'investissement prometteuses entre le Sénégal et son pays, en adéquation, dit-il, avec les référentiels de développement des deux pays.

"En matière d'investissement, des perspectives prometteuses existent, d'autant plus que les Visions 2040 d'Oman et 2050 du Sénégal prévoient des projets similaires pour le développement des deux pays", a déclaré le diplomate.

"En ce sens, une convention entre les Chambres de commerce d'Oman et du Sénégal sera bientôt établie pour accroître le volume d'échanges commerciaux avec le Sénégal et soutenir les exportations et importations de biens et de produits, notamment les minéraux, les produits agricoles, le poisson et les produits chimiques", a-t-il annoncé.

Muhammad Jadad Al Kathiri intervenait lors de la célébration de la cinquantième édition de la fête nationale du sultanat d'Oman.

Il a évoqué l'accord sur les services aériens signé en 2023 avec le Sénégal, avant de revenir sur d'autres axes de coopération de l'axe Dakar-Mascate, sur les plans diplomatique, humanitaire, éducatif, économique et parlementaire, avec la visite prochaine à Oman du président de l'Assemblée nationale du Sénégal et de responsables du secteur privé sénégalais.

"Les relations bilatérales entre le Sultanat d'Oman et la République du Sénégal n'ont cessé de se développer depuis leur établissement en 1978, se caractérisant par un esprit de coopération, de compréhension et d'harmonie", a-t-il magnifié.

Concernant la question palestinienne, il a réitéré la position de son pays pour la mise en oeuvre de la solution à deux États ainsi que son rejet catégorique des violations de la souveraineté des États.

Le secrétaire d'Etat chargé des petites et moyennes entreprises au ministère de l'Industrie et du Tourisme, Ibrahima Thiam, a pour sa part salué "la parfaite convergence de vues" entre le Sénégal et son partenaire "sur les questions d'intérêt commun au niveau bilatéral [...]".

Il note que cela se traduit "dans la collaboration" entretenue par les deux pays au sein des instances multilatérales, "notamment en matière de défense, de paix et de sécurité".

Il a souligné l'importance de la mise en place d'un cadre juridique attractif et d'un cadre de consultation politique et diplomatique pour dynamiser la coopération entre les deux pays, surtout au plan énergétique, au regard du grand potentiel d'Oman en matière de production et d'exportations d'hydrocarbures.

M. Thiam a également prôné des investissements omanais "approfondis" dans les domaines de l'agroalimentaire, du bâtiments et travaux publics, du numérique, de l'hydraulique et des secteurs manufacturés.