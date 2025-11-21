Sénégal: Quatrième journée de Ligue 1 - Duel au sommet entre AJEL et Casa sports, samedi

Dakar — Le leader de la Ligue 1, le Casa Sports de Ziguinchor, effectue, samedi, son deuxième déplacement de la saison, en rendant visite aux Rufisquois d'AJEL au stade Ngalandou Diouf, pour le compte de la quatrième journée du championnat.

Auteur d'une bonne entame de la saison, avec deux victoires et un match nul, le Casa Sports va effectuer un déplacement risqué à Rufisque chez le quatrième dans ce duel en haut du classement.

La saison dernière, lors de la phase retour, l'AJEL avait battu (0-1) le Casa Sport, après un match nul à Ziguinchor.

Samedi, les Ziguinchorois vont tenter de prendre leur revanche face aux "rouge et blanc " de Rufisque. Très discipliné dans le jeu et doté d'un collectif soudé, AJEL a surpris (2-0), le champion sortant, la journée précédente au stade Léopold Sédar Senghor.

Cette victoire en déplacement va requinquer les Rufisquois en accueillant le Casa sports, qui avait fait match nul face aux HLM de Dakar lors de son premier déplacement dans la capitale.

Un faux pas est interdit pour les deux formations, compte tenu de la bataille en haut du classement en ce début de saison.

Le dauphin du Casa sports, l'Union sportive de Gorée, effectue, dimanche, un voyage difficile à Saint-Louis pour rencontrer la Linguère.

Avec deux victoires d'affilée, les vice-champions visent un troisième succès pour confirmer leur statut de favori.

Mais les choses ne seront pas faciles pour les insulaires. Les "Samba Linguère", après une défaite à domicile face à Teungueth FC, reviennent d'un match nul. Les Saint-Louisiens feront tout pour éviter un deuxième revers à domicile.

Comme la Linguère, le Jaraaf va éviter une nouvelle défaite. Déjà battus à deux reprises en trois journées, les Médinois se déplacent, dimanche, à Thiès pour affronter Wally Daan.

Presque au bord de la crise, le champion en titre va essayer de se relever face aux Thièssois mal en point aussi. Wally Daan n'a obtenu qu'un seul point sur les neuf possibles.

Dans ce duel du bas du classement, une défaite est interdite pour Wally Daan ou le Jaraaf.

La quatrième journée sera marquée aussi par un derby entre l'Union sportive de Ouakam (US0) et Camberène. Battue par le Casa sports et privée de son terrain, l'USO accueille au stade de Yoff Camberène.

La partie s'annonce palpitante même à huis clos. L'USO a été sanctionné par la Ligue sénégalaise de football professionnel après les incidents lors de la deuxième journée face au Jaraaf.

Voici le programme de la quatrième journée de Ligue 1 :

-Samedi : AJEL-Casa sports et Génération foot-Guédiawaye FC

-Dimanche : USO-Camberène, Linguère-Gorée, Wally Daan-Jaraaf, AS Pikine-Stade de Mbour, SONACOS-Teungueth FC, HLM-Dakar Sacré coeur

-Voici le classement ; 1-er Casa sports (7 points,5), 2-ème Gorée (7 pts, 5), 3-ème Stade de Mbour (7 pts,3), 4-ème AJEL (7 points,3), 5-ème Teungeuth FC (7 pts,2),6-ème SONACOS (4 pts),7-ème USO (4 pts),8-ème AS Pikine (4 pts),9-ème Dakar Sacré coeur (4 pts, -2), 10-ème HLM (3 pts), 11-ème Linguère (2 pts, -1),12-ème ASC Camberène (2 pts, -4), 13-ème Wally Daan (1 pt, -2),14-ème Guédiawaye FC (1 pt, -3),15-ème Jaraaf (1 pt, -3), 16-ème Génération foot (1 pt, -3)