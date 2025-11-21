Sénégal: 400 centres d'état civil déjà digitalisés (Dg ANEC)

Kaguittte (Ziguinchor) — Le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil (ANEC), Matar Ndao, a annoncé, jeudi, à Kaguittte, dans le département de Ziguinchor (sud) que 400 centres d'état civil sur les 600 que compte le pays sont désormais entièrement digitalisés, saluant une "avancée majeure" dans le processus de modernisation de l'état civil engagé par le gouvernement du Sénégal".

"Grâce à la digitalisation déjà opérationnelle dans les 400 centres, un habitant de Kaguittte, de Nyassia ou d'une zone éloignée peut désormais obtenir un document d'état civil sans perdre de temps", a-t-il assuré.

Le Directeur général de l'ANEC participait à la cérémonie d'inauguration du Centre d'état civil secondaire de Kaguittte, dans la commune de Nyassia (Ziguinchor).

Il a également annoncé que l'interconnexion nationale des centres sera lancée dans les prochains mois, permettant aux usagers de faire leurs demandes en ligne et de recevoir leurs documents via smartphone, ordinateur ou dans le centre le plus proche.

Matar Ndao a insisté sur la nécessité d'un usage "exclusif" du logiciel LGEC, certifié par l'État, afin de garantir la sécurité, l'authenticité et la conformité des données.

Il a ainsi mis en garde contre les " logiciels clandestins " dont les données "sont hébergées hors du territoire national ".

La commune de Nyassia a été citée comme commune modèle dans le cadre du programme NEKKAL, financé par l'Union européenne, grâce notamment à la construction de centres, la formation d'agents, l'appui logistique et la sensibilisation communautaire.

Cette performance a permis à la collectivité territoriale d'être éligible au Projet d'appui à la modernisation de l'état civil (PAMEC) soutenu par la coopération espagnole.