Sénégal: Quatrième journée de Ligue 2 - Le leader NGB en danger à Kaffrine

Dakar — Le leader de la Ligue 2, Niary Tally-Grand Dakar -Biscuiterie (NGB) va tenter de décrocher une quatrième victoire en rendant visite à l'AS Kaffrine, samedi, en match comptant pour la quatrième journée du championnat.

Avec trois victoires en autant de sorties, NGB est en train de réaliser un bon début de saison et va essayer de maintenir cette dynamique face aux Kaffrinois qui visent une deuxième victoire au stade Babacar Gaye.

La quatrième journée sera aussi marquée par quatre autres affiches: AS Bambey-Oslo FA, Teranga SC- UCST Port, AS Douanes-Diambars FC et AS Saloum- DUC.

-Voici le programme de la quatrième journée de Ligue 2 :

-Samedi : Essamaye FC-Ndiambour, AS Kaffrine-NGB, AS Bambey-Oslo FA, Teranga SC - UCST Port, Thiès FC-Guelewaars et AS Douanes-Diambars FC

-Dimanche : AS Saloum- DUC et Amitié FC-Jamono de Fatick

-Voici le classement de Ligue 2 : 1-er NGB (9points,6), 2-ème Teranga SC (6 pts, 2), 3-ème Guelewaars (5 pts,2), 4-ème AS Bambey- (5 pts,1), 5-ème DUC (4 pts,),6-ème Essamaye FC (4 pts),7-ème AS Saloum (4 pts),8-ème AS Douanes (4 pts),9-ème AS Kaffrine (4 pts, -1), 10-ème UCST Port (3 pts), 11-ème OSLO FA (3pts ),12-ème Diambars (3 pts), 13-ème Thiès FC (3 pts,-2),14-ème Amitié FC (2 pt, -4),15-ème Jamono Fatick (1 pt,-2), 16-ème Ndiambour (1 pt,-2)