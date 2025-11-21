Sénégal: Amadou Ba ambitionne de faire de Dakar 'une place d'armes culturelle très forte'

Dakar — Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba souhaite faire de Dakar "une place d'armes culturelle très forte et puissante".

Il a exprimé cette ambition lors d'une conférence de presse tenue jeudi en prélude de la première édition du Festival ouest-africain des arts et de la culture (ECOFEST), qui se tient du 30 novembre au 6 décembre.

A cette occasion, Amadou a fait part de son ambition de faire de la capitale sénégalaise "le lieu par excellence où se passera les grands événements africains. Dakar doit être une place d'armes culturelle très forte, très puissante", a-t-il martelé.

"Il y a un héritage fort de la culture au Sénégal", et cet héritage "doit aujourd'hui déboucher, au-delà de la contemplation du passé qui risque un peu de nous enfermer, sur de nouvelles énergies", a déclaré le ministre sénégalais de la Culture.

Il estime que les enjeux économiques et financiers de telles rencontres "sont réels", d'autant que "toutes les capitales sont en train de s'ouvrir, de créer des espaces et des chaînes de valeur pouvant être un creuset de tout ce qui se passe en Afrique".

"Nous avons l'ambition de multiplier les événements culturels au niveau sous-régional comme régional, pour faire de Dakar un hub culturel important", a-t-il précisé.

Il estime toutefois que de par la situation géographique de Dakar, le Sénégal "permet plus que d'autres" pays de faire la connexion avec les autres continents et espaces culturels.

"C'est pour cela que le Sénégal va accueillir avec défi, vu le contexte, ce Festival ouest-africain ECOFEST. Et nous pensons que dans les années à venir, toute une programmation sera faite pour bâtir une véritable industrie créative", a ajouté M. Ba.

La première édition du Festival ouest africain des arts et de la culture porte sur le thème "Mutations et crises politiques en Afrique de l'Ouest : que peut faire la culture ?"

Douze pays de la sous-région ont déjà confirmé leur participation à la manifestation, en attendant ceux de l'Alliance des Etats du Sahel, qui sont membres de l'Union économique et monétaire ouest africain (UEMOA), un des partenaires de cet évènement.

Environ 500 festivaliers sont attendus lors de cette première édition organisée également de concert avec la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).