Sénégal: La commune de Taïba Ndiaye lance un projet de développement communautaire

Taïba Ndiaye (Tivaouane) — La commune de Taïba Ndiaye, dans le département de Tivaouane, ouest) a lancé jeudi un projet de développement durable dont l'ambition est de contribuer à l'autonomisation des populations locales dans des domaines tels que l'éducation et la santé.

L'exécution de ce projet de développement communautaire durable axé sur l'éducation, la santé, l'autonomisation économique et le renforcement de la résilience des populations, a été confiée à Plan International à l'issue d'un appel d'offres.

Il est financé par Tobène Power dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise (RSE).

La cérémonie de lancement, présidée par le sous-préfet de Méouane, Abdoulaye Ndiaye, marque le début de la phase opérationnelle de ce programme.

Mor Kharma qui représentait le maire de Taïba Ndiaye à cette cérémonie, a exprimé la "fierté" de la commune par rapport au démarrage de ce projet "longuement préparé et attendu" par les habitants.

Il constitue une "étape déterminante dans la consolidation des initiatives locales", a-t-il souligné.

La représentante du ministère de la Formation professionnelle a salué le principe de "gouvernance efficiente, transparente et orientée vers la durabilité" qui sous-tend le programme, en insistant sur l'importance de son ancrage communautaire.

Pour le représentant de Plan International, Cheikhou Ndiaye, le choix porté sur son organisation reflète "la volonté de Tobène Power de s'appuyer sur une expertise reconnue dans le domaine communautaire".

L'ONG Plan International, présente au Sénégal depuis 1982, intervient notamment dans l'éducation, la santé, la formation des jeunes et l'autonomisation des femmes.

"L'an dernier, Plan a exécuté des projets estimés à 10 milliards de francs CFA, et 8 milliards cette année", a-t-il indiqué.

Au nom de Tobène Power, Seynabou Ba a souligné l"'engagement fort de la communauté" autour de ce projet qui s'est traduit par l"'unanimité" qu'a suscité son lancement.

Elle a renseigné que ce programme découlant de "consultations régulières" des populations, s'inscrit dans une logique de durabilité.

Momar Guèye, le chargé du projet de développement communautaire durable, a fait part de l'ambition de faire de Taïba Ndiaye "l'une des communes où la citoyenneté active et l'économie solidaire seront des marqueurs du développement local".

Il explique que la première année sera centrée sur le développement du capital humain, l'organisation de structures d'épargne populaire dénommées "AVEC", la promotion du leadership communautaire et l'accompagnement socio-économique.

"Notre objectif est de bâtir une communauté capable de prendre en charge ses propres dynamiques de développement", a dit M. Guèye, estimant que Taïba Ndiaye a le potentiel pour devenir un champion du changement".

Selon lui, le programme entend renforcer les comportements citoyens, la cohésion sociale et les mécanismes financiers solidaires, tout en consolidant l'implication des jeunes et l'autonomisation des femmes.

"Il s'agit, poursuit-il, de construire un modèle fondé sur l'entrepreneuriat communautaire, la gouvernance partagée et la résilience économique".

Ce projet porte la vision d"'une commune où chaque citoyen compte, contribue et bénéficie des fruits du progrès".

D'après un document, le projet compte 9.575 bénéficiaires directs, incluant les membres du comité local de pilotage, le Groupe de mise en oeuvre (GMO), les AVEC, les groupements économiques, les jeunes vulnérables, les familles précaires.

Les actions de communication et de sensibilisation devraient toucher environ 4 000 personnes supplémentaires.

Le sous-préfet de Méouane, Abdoulaye Ndiaye, a assuré que les premiers impacts de ce programme visant à renforcer l'autonomisation des populations dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'incubation des jeunes, "seront perceptibles très bientôt".

Prévu pour une durée de cinq ans, le projet de développement communautaire durable ambitionne de renforcer l'accès aux services sociaux de base, d'améliorer l'écosystème entrepreneurial local et de consolider les secteurs essentiels de la commune.

Ses initiateurs le présentent comme une "nouvelle étape" dans la promotion d'un développement local inclusif, social et économique à Taïba Ndiaye.