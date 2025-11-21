Angola: Le Bureau du Médiateur de Justice enregistre sept mille plaintes à l'échelle nationale

20 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par RM/NC/PBC/SB

Malanje — Sept mille plaintes relatives à la Sécurité sociale des travailleurs, aux lenteurs administratives et à la mauvaise qualité des services rendus aux citoyens ont été enregistrées, de janvier à ce jour, à l'échelle nationale par le Bureau du Médiateur de Justice.

Cette information a été communiquée jeudi à Malanje par le Médiateur adjoint de la Justice, Aguinaldo Cristóvão, à l'issue d'une visite de trois jours dans la province, visant à évaluer le fonctionnement du service et la défense des droits, libertés et garanties des citoyens.

Sur ce nombre, il a précisé que seuls 384 citoyens avaient vu leur dossier résolu, tandis que d'autres avaient été déférés aux instances compétentes et que certaines procédures étaient en cours.

Par rapport à la même période en 2024, on observe une baisse, avec plus de 10 000 plaintes enregistrées, les plus fréquentes concernant des violations des droits des citoyens. La province de Luanda arrive en tête avec 1 073 plaintes.

Parmi les cas généraux, il a expliqué que 116 provenaient de Malanje, un chiffre similaire à celui de l'année précédente.

Par ailleurs, le responsable a indiqué que le gouvernorat provincial de Malanje avait chargé son bureau local de tout mettre en œuvre pour résoudre les problèmes rencontrés par les usagers, afin de renforcer la confiance dans le bon fonctionnement de l'administration publique.

La journée de travail du médiateur adjoint s'est limitée à des visites dans les hôpitaux municipaux et les établissements pénitentiaires, ainsi qu'à des rencontres avec des citoyens dans les municipalités de Malanje, Cacuso, Cangandala et Caculama, où il a également rencontré des représentants de l'administration judiciaire.

Lire l'article original sur ANGOP.

