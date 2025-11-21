Angola: Carrinho Agri ambitionne d'accompagner deux millions d'agriculteurs d'ici 2030

Luanda — L'entreprise Carrinho Agri ambitionne d'accompagner environ deux millions d'agriculteurs d'ici 2030, grâce à un soutien technique et spécialisé, afin de contribuer au renforcement du secteur primaire, à la réduction des importations et à l'augmentation des exportations angolaises de produits agro-industriels.

Cette information a été récemment annoncée à Luanda par le PDG de l'entreprise, David Maciel, lors d'une conférence de presse en marge de la deuxième édition du « Sommet annuel Angola 2025 », organisé par Forbes Lusophone Africa.

À cette occasion, il a souligné que près des deux tiers de la population angolaise dépendent directement du secteur primaire, un chiffre qui peut atteindre 80 % en zone rurale.

Selon lui, la population dépend directement de l'agriculture en termes de revenus, d'emploi et de rentabilité, ce qui souligne l'importance stratégique d'investir dans ce secteur comme fondement du développement socio-économique du pays.

Il a expliqué que l'entreprise concentre actuellement ses efforts dans d'autres provinces, où elle a identifié des sites d'implantation, le pays disposant de ressources essentielles telles que des terres, un climat favorable, de l'eau, une main-d'œuvre jeune et un marché intérieur dynamique.

À cet égard, il a mis en avant la croissance de l'entreprise dans son soutien aux agriculteurs, un soutien qui implique une prise de risques importante, le groupe devenant ainsi un acteur majeur de la transformation de l'Afrique grâce à l'agro-industrie.

Cette ambition est le fruit de la vision des actionnaires, qui permet ces investissements au niveau du secteur primaire.

La mission de l'entreprise est de promouvoir la production nationale grâce à un soutien technique et spécialisé durable, ainsi qu'à des matières premières de haute qualité.

Le Groupe Carrinho, composé des sociétés Carrinho Agri, Carrinho Indústria et Carrinho Comércio, est une entreprise privée dont l'actionnariat est détenu à 100 % par des Angolais.

Il est présent dans les provinces de Huambo (Caala et Bailundo), Bié (Camacupa et Andulo), Benguela (Ganda et Balombo), Malanje (Ganda et Balombo), Huíla (Caconda, Lubango et Matala), Cuanza-Sul (Cela et Quibala) et Cunene.