Afrique: L'Angola grimpe à la 89e place du classement FIFA

20 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'Angola gagne une place au classement de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et occupe désormais la 89e position, selon la mise à jour publiée sur le site officiel de l'instance dirigeante du football mondial.

D'après le site de la FIFA, l'équipe nationale totalise désormais 1271,54 points, contre 1267,45 points précédemment, et se classe actuellement 89e au classement mondial et 19e au classement de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Au niveau continental, le Maroc occupe la 1re place et la 11e au classement FIFA, avec 1713,12 points.

La deuxième place est occupée par le Sénégal (19e au classement FIFA, avec 1648,07 points), et la troisième par le Nigeria (34e au classement FIFA, avec 1502,46 points).

L'Espagne domine le classement avec 1877,18 points, suivie de l'Argentine en deuxième position avec 1873,33 points. La France occupe la troisième place avec 1870 points.

La France et l'Argentine sont les finalistes de la Coupe du Monde 2022, qui s'est tenu au Qatar, et les Sud-Américains.

Concernant les pays de la Communauté de langue portugaise (CPLP), le Brésil occupe la cinquième place avec 1760,46 points, suivi du Portugal en sixième position avec 1760,38 points.

Le Cap-Vert, qualifié pour la première fois pour la Coupe du Monde 2026, se classe 68e avec 1367,95 points.

Outre l'Angola, 89e avec 1271,54 points, on retrouve la Guinée équatoriale (97e/1229,09 points), le Mozambique (102e/1223,48 points), la Guinée-Bissau (133e/1108,09 points) et Sao Tomé-et-Principe (190e/871,63 points).

 

