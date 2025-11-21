Angola: L'Exécutif reste déterminé à atténuer la hausse des prix des produits alimentaires de base

Luanda — Le gouvernement angolais continue de travailler à trouver des solutions concrètes pour atténuer la hausse constante des prix des produits de base dans le pays, en particulier dans la province de Cuanza-Norte, considérée comme la deuxième province d'Angola avec le taux d'inflation le plus élevé, selon le secrétaire du président de la République pour le secteur productif, João Nkosi.

Le responsable, s'exprimant mercredi à Cuanza-Norte lors d'une rencontre avec le gouverneur provincial, a fait part de son inquiétude face au niveau élevé d'inflation qui touche la province.

À l'occasion, João Nkosi a réaffirmé que le gouvernement est prêt à soutenir les projets structurels de la province, reconnaissant l'importance de Cuanza-Norte comme plateforme de distribution régionale grâce à sa situation stratégique.

Selon le secrétaire du président de la République, investir dans la production, la logistique et les infrastructures sera essentiel pour faire baisser les prix et améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

De son côté, le gouverneur provincial, João Diogo Gaspar, a souligné que la stabilisation des prix dépend de l'augmentation de la production locale, du renforcement de l'industrialisation et de la création d'emplois dans le secteur agricole.

Il a également insisté sur le fait que ces mesures étaient priorisées afin de réduire le coût de la vie et de se conformer aux directives du chef de l'Exécutif.

Le gouverneur João Diogo Gaspar a également indiqué que Cuanza Norte possède un fort potentiel agricole, industriel et logistique, susceptible de contribuer significativement à la croissance économique nationale, à condition d'être soutenu par des politiques publiques cohérentes et l'engagement actif des acteurs économiques locaux.

Sur le plan social, les efforts déployés pour renforcer la formation technique et professionnelle et l'entrepreneuriat des jeunes ont également été abordés, notamment par l'intégration des jeunes aux programmes du CLESE et la mise à disposition de kits d'insertion professionnelle, contribuant ainsi à la réduction du chômage et à la dynamisation de l'économie locale.

Le même mercredi, le secrétaire du président de la République chargé du secteur productif a tenu une réunion de consultation avec les principaux acteurs économiques de Cuanza Norte, afin de renforcer le dialogue institutionnel et de recueillir des contributions stratégiques pour le développement économique de cette province.

Cette réunion a réaffirmé l'engagement des autorités locales en faveur de la revitalisation des secteurs productifs.

Des représentants des secteurs de l'hôtellerie et du tourisme, de la restauration, de la production agricole et agro-industrielle, du transport de marchandises, du commerce de gros et de détail ont participé à la réunion.

Ils ont fait part de leurs préoccupations concernant l'accès au crédit, l'amélioration des infrastructures routières pour la distribution des produits, l'approvisionnement énergétique, la concurrence déloyale, la pression fiscale et les procédures d'autorisation.

Dans son intervention, João Nkosi a réaffirmé la détermination de l'Exécutif à lever les principaux obstacles à la productivité et à la compétitivité des entreprises, soulignant que le renforcement du secteur privé est fondamental pour la réussite des politiques nationales de diversification économique.

Cette consultation s'inscrit dans le cadre du programme national de promotion de la production nationale et de renforcement de l'entrepreneuriat, et témoigne de l'engagement de l'Exécutif à créer un environnement des affaires plus favorable, inclusif et axé sur les résultats.

La visite de trois jours de João Nkosi dans la province de Cuanza Norte confirme l'engagement de l'Exécutif à suivre de près la réalité économique locale, à soutenir les autorités locales et à accélérer la mise en oeuvre de politiques visant à réduire l'inflation, à garantir une plus grande stabilité des prix et à améliorer les conditions de vie des familles de cette région.