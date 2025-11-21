Afrique: L'Angola s'impose face à la Zambie lors d'un match amical de la date FIFA

18 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par BSV/MC/LUZ

Luanda — L'Angola a battu la Zambie 3-2 mardi au stade 11 de Novembro à Luanda, lors du dernier match amical de la date FIFA, avant la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en décembre au Maroc.

L'entrée en jeu de Mabululu à la 56e minute a permis à l'Angola de décrocher une victoire difficile à domicile. L'attaquant angolais d'Al-Ahly Tripoli a repris de la tête une passe du centre de Zito Lumbo et a inscrit le but du 3-2, score final.

Il avait d'ailleurs déjà démontré son talent dès la 5e minute, après une offensive soutenue dans la surface de réparation, en ouvrant le score de la tête.

Le but égalisateur de la Zambie est intervenu à la 20e minute grâce à Jack Kaliachi.

Dans un match serré, l'Angola a pris l'ascendant grâce à un but de Zito Luvumbo à la 40e minute, portant le score à 2-1.

L'égalisation (2-2) est intervenue peu après la reprise, à la 48e minute, par Given Kalusa. Une nouvelle erreur défensive, cette fois-ci de Rui Modesto au milieu de terrain, a permis à l'attaquant zambien de marquer.

Après quelques changements, dont l'entrée en jeu de Mabululu à la place de Mbala Nzola, l'attaquant a évité à l'Angola un match nul qui aurait pu être perçu comme une défaite, alors que les Angolais préparent la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en décembre prochain au Maroc.

