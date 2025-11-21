Afrique: La Zambie en Angola pour un match amical de la date FIFA

17 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAD/MC/SB

Luanda — L'équipe nationale zambienne est arrivée dimanche soir dans le pays pour disputer mardi, à 17 heures, un match amical contre l'Angola, au stade 11 de Novembro, à Luanda, accomplissant ainsi la dernière date FIFA de l'année.

Selon Eric Gonçalves, directeur de la communication de la Fédération angolaise de football (FAF), qui s'entretenait avec ANGOP ce lundi, les Zambiens séjournent à l'hôtel HCTA.

Sans préciser la taille de la délégation des « Chipolopolos », il a seulement indiqué que, contrairement à l'inspection habituelle du stade national à l'heure du match (17h00), la Zambie a demandé à y accéder à 10h30 ce lundi.

La conférence de presse d'avant-match, toujours selon la source d'ANGOP, se tiendra à 13h00 à l'hôtel HCTA.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), qui se déroulera de décembre 2025 à janvier 2026 au Royaume du Maroc.

Lors du dernier match amical entre ces deux équipes, les « Palancas Negras » avaient battu les « Chipolopolos » 2-0 le 5 janvier 2013.

Vendredi dernier, l'Angola s'est incliné 0-2 face à l'Argentine, sur des buts de Lautaro Martínez (43e) et Lionel Messi (81e), lors d'un match amical disputé également à une date FIFA et dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, fêté le 11 de ce mois.

