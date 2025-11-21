Angola: Luanda décrète journées chômées le lundi et mardi prochains

20 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ANM/OHA/LUZ

Luanda — Le gouvernement provincial de Luanda (GPL) a décrété journée chômée, exemptant toute activité professionnelle publique et privée, les 24 et 25 novembre, dans toute la province, en raison de la tenue du 7e sommet Union africaine-Union européenne.

Selon un communiqué du GPL, cette décision fait suite à l'adoption de mesures exceptionnelles visant à garantir la sécurité, compte tenu de l'impact inévitable sur la circulation routière et la mobilité des citoyens de Luanda, ville hôte de cette importante réunion.

La décision est conforme à la loi relative aux jours fériés nationaux, locaux et aux dates de célébration nationale, ainsi qu'à la loi relative à l'administration locale.

Le document précise que cette journée ne concerne pas les travailleur à temps partiel et garantit le fonctionnement des services essentiels.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Sommet Union africaine-Union européenne vise à renforcer la coopération et le dialogue entre ces deux continents et leurs peuples, ainsi que l'importance de promouvoir la paix et la prospérité par un multilatéralisme efficace.

Dans le cadre de cet événement, une session de travail intensive se tiendra dans différentes régions de la province pendant deux jours.

Le sommet réunira diverses entités politiques et économiques d'Afrique et d'Europe, soit plus de 75 délégations de présidents et de chefs de gouvernement des pays membres.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.