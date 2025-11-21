Angola: Luanda décrète journées chômées le lundi et mardi prochains

Luanda — Le gouvernement provincial de Luanda (GPL) a décrété journée chômée, exemptant toute activité professionnelle publique et privée, les 24 et 25 novembre, dans toute la province, en raison de la tenue du 7e sommet Union africaine-Union européenne.

Selon un communiqué du GPL, cette décision fait suite à l'adoption de mesures exceptionnelles visant à garantir la sécurité, compte tenu de l'impact inévitable sur la circulation routière et la mobilité des citoyens de Luanda, ville hôte de cette importante réunion.

La décision est conforme à la loi relative aux jours fériés nationaux, locaux et aux dates de célébration nationale, ainsi qu'à la loi relative à l'administration locale.

Le document précise que cette journée ne concerne pas les travailleur à temps partiel et garantit le fonctionnement des services essentiels.

Le Sommet Union africaine-Union européenne vise à renforcer la coopération et le dialogue entre ces deux continents et leurs peuples, ainsi que l'importance de promouvoir la paix et la prospérité par un multilatéralisme efficace.

Dans le cadre de cet événement, une session de travail intensive se tiendra dans différentes régions de la province pendant deux jours.

Le sommet réunira diverses entités politiques et économiques d'Afrique et d'Europe, soit plus de 75 délégations de présidents et de chefs de gouvernement des pays membres.