La recomposition de la coalition « Diomaye président », élargie à 213 partis et mouvements, ouvre une zone de turbulences politiques. Entre l'absence des alliés historiques de Bassirou Diomaye Faye et les contestations autour d'adhésions jugées « fictives », la démarche portée par Aminata Touré soulève de nombreuses interrogations.

L'ancien Premier ministre Aminata Touré, dite « Mimi », accélère la cadence. Une semaine après sa désignation contestée comme nouvelle superviseure générale de la coalition « Diomaye président », la patronne du mouvement Mimi2024 a publié, mercredi 19 novembre, la liste des nouveaux membres élargis de cette coalition.

Au total, ils sont 213 partis et mouvements à avoir déjà signé la déclaration d'engagement dans cette nouvelle coalition présidentielle élargie. Toutefois, cette recomposition de la coalition présidentielle est marquée par l'absence notable des principales formations qui avaient soutenu Bassirou Diomaye Diakhar Faye lors de la présidentielle du 24 mars 2024.

En effet, aucune des ténors politiques ayant soutenu l'actuel chef de l'État lors de la dernière présidentielle ne figure parmi les 213 partis et mouvements ayant signé la déclaration d'engagement, à l'exception du parti AWALE de l'actuel ministre de l'Environnement, Dr Abdourahmane Diouf, du Mouvement pour l'intégrité, le mérite et l'indépendance (Mimi2024), et de l'Union citoyenne (UC/Bunt-bi), pour ne citer que ceux-là.

Parallèlement à ces absences remarquées, la nouvelle coalition présidentielle est également confrontée à une vague de contestations, depuis la publication de la liste de ses nouveaux membres. Plusieurs responsables politiques ont dénoncé l'utilisation de leurs noms et de ceux de leurs organisations sans leur accord. Parmi eux figurent notamment : Moussa Samb, secrétaire général du mouvement REPERES, Madieye Mbodj de Yoonu Askan Wi, Aly Gueye, secrétaire général du Front national, et Oumar Diop, président du Mouvement de la jeunesse républicaine (MJR).

Dans des communiqués rendus publics, ces leaders ont exprimé leur surprise de voir apparaître leurs noms dans cette coalition qu'ils assurent « ne pas avoir rejointe, ni de près ni de loin ». Ils ont, en outre, demandé aux initiateurs de cette nouvelle coalition « d'enlever immédiatement de leur liste de signataires toute mention de leurs noms, sous peine de poursuites pour faux et usage de faux ».