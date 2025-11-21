La dengue s'installe progressivement à Ziguinchor, suscitant une inquiétude croissante tant au sein de la population que parmi les professionnels de santé. La maladie commence à produire des effets préoccupants. La région a enregistré son premier décès lié au virus le 20 octobre dernier, et la situation s'est depuis aggravée : sur les dix-huit échantillons récemment prélevés, une dizaine s'est révélée positive, confirmant une circulation active du virus dans cette zone du Sud du pays. Il s'agit d'une situation inédite pour Ziguinchor, jusque-là préservée de cette pathologie virale transmise par les moustiques du genre Aedes.

Selon une source sanitaire, le tout premier cas détecté dans la région, le 8 octobre, serait un cas importé. Cette information laisse penser que le virus aurait été introduit avant de commencer à se propager de manière locale. La difficulté diagnostique complique davantage la gestion de cette épidémie émergente. Les symptômes de la dengue -- fièvre élevée, douleurs articulaires, céphalées, fatigue intense -- sont en effet quasi identiques à ceux du paludisme, nous confie une source sanitaire. Cette similitude entraîne parfois des confusions et retarde la prise en charge appropriée. Pour les professionnels de santé, ce chevauchement des signes cliniques constitue un véritable défi, d'autant plus en période de recrudescence des syndromes grippaux actuellement observés dans les structures sanitaires de la région.

Face à cette situation, les autorités sanitaires ont déclenché l'alerte et renforcé les actions de sensibilisation auprès des populations. Les campagnes, qui se limitent pour le moment à la prévention, visent à rappeler les gestes essentiels : élimination des gîtes larvaires, utilisation de moustiquaires imprégnées, protection individuelle contre les piqûres de moustiques, et consultation rapide en cas d'apparition de symptômes suspects. Si les cas confirmés demeurent pour l'heure relativement limités, l'évolution de la tendance inquiète. Les acteurs de santé redoutent en effet une multiplication des infections dans les jours à venir, notamment dans un contexte climatique qui favorise la prolifération des moustiques vecteurs.

À Ziguinchor, où la dengue apparaît pour la première fois de manière significative, la tension est palpable. Entre vigilance renforcée, mobilisation sanitaire et crainte d'une aggravation de la situation, la région -- qui retient son souffle -- demeure sur le qui-vive

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres