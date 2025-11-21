Sénégal: Ucad/Crise autour des bourses - Trêve de 72 heures, mais la pression reste intacte

Les étudiants suspendent leur mouvement pour 72h. Le Collectif des amicales de l'UCAD a annoncé la suspension de son mot d'ordre de mobilisation pour une durée de 72 heures, le temps de permettre aux autorités engagées dans des pourparlers de proposer une solution à la crise qui secoue l'université.

Cette pause, présentée comme un geste d'ouverture, ne signifie, toutefois, pas la fin du bras de fer. « Passé ce délai, le collectif des Amicales reprendra la lutte jusqu'à la satisfaction de leur doléance », lit-on dans le document.

Depuis trois jours, les étudiants de l'UCAD étaient en mouvement pour réclamer le paiement intégral de leurs bourses. Les reporters des étudiants dénoncent un traitement qu'ils jugent injuste et répété. La réaction du Directeur des bourses a particulièrement attisé la colère. Son communiqué, qualifié de « laconique » et « incohérent », est perçu par les étudiants comme un signe de « manque de respect » envers la communauté universitaire.

Le Collectif a exigé son « départ immédiat », un point désormais intégré à sa plateforme revendicative. Les étudiants rappellent par ailleurs que les crises à répétition au sein de l'UCAD ne sont pas nouvelles : « L'étudiant de l'UCAD a toujours été victime des impasses des nouveaux régimes », soulignent-ils, regrettant que les autorités n'agissent souvent qu'après des épisodes dramatiques. Le Collectif réitère son « engagement et sa disponibilité auprès de la vaillante communauté estudiantine ».