Dans le cadre du programme municipal de développement durable, le maire de Rufisque, Dr Omar Cissé, a procédé au lancement des travaux de modernisation de la voirie et de l'assainissement sur plusieurs axes routiers de la vieille ville. Ces chantiers sont financés par la municipalité avec l'appui du Programme d'Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN) et du Fonds d'Équipements des Collectivités Territoriales (FECT).

D'un coût global de 900 millions de francs CFA, ces travaux concernent les rues Parent, Péchot et Hyppodrome, reliant les quartiers de Keury Kao et Keury Souf, dans un secteur communément désigné comme le vieux Rufisque. L'objectif affiché est la modernisation des infrastructures et des réseaux de transport au coeur du centre-ville. Parallèlement aux axes majeurs, le maire a également lancé des chantiers dans plusieurs quartiers périphériques tels que Gouye Mouride (Rufisque Est), Cité Taco et Diokoul, relevant respectivement des communes de Rufisque Nord et Rufisque Ouest.

À Gouye Mouride, le programme porte sur la rénovation de la voie pénétrante dénommée Taly Bou Bess, sur une longueur de 550 mètres. Dans la commune de Rufisque Nord, une doléance ancienne trouve satisfaction avec la construction de la route principale, jusqu'ici impraticable, notamment en période d'hivernage. À Rufisque Ouest, les travaux concernent la réhabilitation de l'axe partant du canal de ceinture pour desservir le quartier traditionnel de Diokoul.

Afin d'assurer la durabilité des infrastructures, l'option retenue est la réalisation de routes en béton armé, permettant de mieux résister à l'affleurement de la nappe phréatique et à la nature argileuse des sols de la vieille ville. Le coût total de ces ouvrages, financés sur fonds propres de la municipalité, s'élève à 775 millions de francs CFA. Seule la route de Taco bénéficie d'un financement PACASEN, pour un montant de 280 millions.

S'agissant de l'assainissement, la mairie dirigée par le Dr Omar Cissé a engagé d'importants travaux portant sur la construction de canaux destinés au drainage des eaux usées domestiques et des eaux pluviales. Il s'agit notamment de la reconstruction du canal Capec, d'un coût de 40 millions de francs CFA.

Long de 420 mètres et situé à Rufisque Ouest, ce canal polarise une dizaine de cités. S'ajoutent la construction d'un canal sur la tranchée d'Arafat 3, estimée à 73 millions de francs CFA pour la première phase, ainsi que l'extension du réseau d'assainissement des eaux usées à Arafat 1, pour un montant de 15 millions de francs CFA. Ces chantiers s'inscrivent dans le Programme d'Assainissement Liquide Municipal (PALM) 2024-2028. Ils sont réalisés grâce à l'appui de l'État, via le Fonds d'Équipements des Collectivités Territoriales.

En marge de ces lancements, le maire a inauguré la route aménagée sur la rue Jules Ferry, un tronçon de 330 mètres réalisé en béton armé. L'ensemble de ces travaux de voirie urbaine et d'assainissement est prévu pour une durée d'exécution de six mois