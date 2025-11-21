Angola: Le SIC démantèle quatre groupes criminels à Huambo

20 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par MLV/JSV/ALH/LUZ

Huambo — Le Service d'enquêtes criminelles (SIC, sigle en portugais) a démantelé quatre groupes criminels à Huambo entre le 5 et le 20 novembre.

Ces organisations, composées de 12 citoyens angolais, ont été arrêtées dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, a appris l'ANGOP ce jeudi.

Dans une déclaration à la presse, le porte-parole du SIC-Huambo, le sous-inspecteur des enquêtes criminelles Abel Cangombe, a indiqué que le démantèlement de ces organisations, considérées comme « extrêmement dangereuses », est le fruit de 168 micro-opérations et de l'arrestation de 173 citoyens angolais.

Il a précisé que les personnes impliquées sont accusées d'homicide, d'agressions sexuelles, de possession illégale d'armes à feu, de trafic de munitions, de vandalisme, d'atteintes à l'intégrité physique et de falsification des dates de péremption sur des produits alimentaires et des médicaments.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le porte-parole du SIC-Huambo, trois véhicules de marques diverses, six armes à feu de type AKM, quatre motos, des pneus de moto, des bouteilles de gaz butane, des téléviseurs et des plants de cannabis ont été saisis durant ces opérations de la police.

Au cours de la même période, a-t-il ajouté, le Service d'enquêtes criminelles a exécuté 77 mandats d'arrêt et résolu 88 affaires.

Il a désigné les municipalités d'Alto-Hama, Bailundo, Bimbe, Caála, Cachiungo, Chicala-Cholohanga, Chilata, Chinjenje, Cuima, Ecunha, Galanga, Huambo, Longonjo, Londuimbali et Mungo comme celles qui ont enregistré le plus de crimes.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.