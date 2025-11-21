Angola: Le SIC démantèle quatre groupes criminels à Huambo

Huambo — Le Service d'enquêtes criminelles (SIC, sigle en portugais) a démantelé quatre groupes criminels à Huambo entre le 5 et le 20 novembre.

Ces organisations, composées de 12 citoyens angolais, ont été arrêtées dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, a appris l'ANGOP ce jeudi.

Dans une déclaration à la presse, le porte-parole du SIC-Huambo, le sous-inspecteur des enquêtes criminelles Abel Cangombe, a indiqué que le démantèlement de ces organisations, considérées comme « extrêmement dangereuses », est le fruit de 168 micro-opérations et de l'arrestation de 173 citoyens angolais.

Il a précisé que les personnes impliquées sont accusées d'homicide, d'agressions sexuelles, de possession illégale d'armes à feu, de trafic de munitions, de vandalisme, d'atteintes à l'intégrité physique et de falsification des dates de péremption sur des produits alimentaires et des médicaments.

Selon le porte-parole du SIC-Huambo, trois véhicules de marques diverses, six armes à feu de type AKM, quatre motos, des pneus de moto, des bouteilles de gaz butane, des téléviseurs et des plants de cannabis ont été saisis durant ces opérations de la police.

Au cours de la même période, a-t-il ajouté, le Service d'enquêtes criminelles a exécuté 77 mandats d'arrêt et résolu 88 affaires.

Il a désigné les municipalités d'Alto-Hama, Bailundo, Bimbe, Caála, Cachiungo, Chicala-Cholohanga, Chilata, Chinjenje, Cuima, Ecunha, Galanga, Huambo, Longonjo, Londuimbali et Mungo comme celles qui ont enregistré le plus de crimes.