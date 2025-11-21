Angola: Recensement 2024 - Le pays compte plus de 36 millions d'habitants

20 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par GIZ/QCB/BS

Luanda — L'Angola compte 36 604 681 habitants, dont 17 931 985 hommes et 18 672 696 femmes, a annoncé ce jeudi, à Luanda, l'Institut National de Statistique (INE).

Le recensement général de la population et de l'habitation (RGPH) a débuté à 00 h 00 le 19 septembre, avec la collecte d'informations auprès des sans-abri sur tout le territoire national, et s'est achevé le 19 novembre 2024.

Placée sous le thème « Ensemble, nous comptons pour l'Angola », l'opération du recensement 2024 a été précédée par la mise à jour du maillage cartographique national et par un recensement pilote réalisé dans sept des dix-huit provinces du pays.

Cette opération intervient dix ans après la réalisation du recensement de 2014, qui s'était déroulé du 16 au 31 mai. À l'époque, la population angolaise avait été estimée à 25 789 024 habitants, dont 6 945 386 vivaient à Luanda, alors considérée comme la province la plus peuplée du pays.

Parmi la population recensée en 2014, 12 499 041 étaient des hommes et 13 289 983 des femmes.

Le recensement général de la population et de l'habitation vise essentiellement à fournir une base de données pour la planification, la gestion et la prise de décision, ainsi qu'à constituer une base d'échantillonnage pour la sélection des ménages participant à de futures enquêtes.

Il a également pour objectifs de connaître la structure de la population dans l'ensemble des unités administratives du pays et de renforcer les capacités techniques et matérielles nationales en vue de futures opérations de collecte de données.

Les données indiquent que la première tentative d'enregistrement démographique en Angola remonte au 21 mai 1770, ce qui a permis d'obtenir une estimation de la population classée par âge, sexe, naissances et décès. Plus tard, au XXe siècle, un recensement de la population a été réalisé en 1970, révélant l'existence d'environ 5,6 millions d'habitants.

Lire l'article original sur ANGOP.

