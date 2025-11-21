Angola: João Lourenço s'entretient par téléphone avec le président du Conseil européen

Luanda — Le président de la République et de l'Union africaine, João Lourenço, a eu, ce jeudi, un entretien téléphonique avec le président du Conseil européen, António Costa, avec lequel il a discuté des préparatifs du septième sommet Union africaine-Union européenne.

La réunion de haut niveau débutera lundi prochain à Luanda et compte, jusqu'à la fin de l'après-midi de ce jour, la confirmation de 73 délégations, dont 38 seront conduites par des Chefs d'État ou de Gouvernement.

Il s'agit de la plus grande concentration de délégations étrangères sur le territoire angolais depuis la proclamation de l'indépendance nationale, en 1975, le nombre de participants devant encore augmenter au cours des prochaines heures, selon des sources proches de l'organisation.

Le septième sommet UA-UE sera coprésidé par João Lourenço, en sa qualité de Président en exercice de l'Union africaine, et par António Costa, en tant que Président du Conseil européen, renforçant ainsi le dialogue politique et la coopération stratégique entre les deux blocs.