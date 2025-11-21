Angola: Présentation des lettres de créance de l'ambassadeur angolais auprès de l'OMI

Luanda — L'ambassadeur d'Angola au Royaume-Uni, José Patrício, a présenté ses lettres de créance au Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), Arsénio Velasco, ce jeudi à Londres, l'autorisant ainsi à représenter l'État angolais auprès de cette institution.

L'OMI est l'agence des Nations Unies chargée de réglementer le transport maritime international. Son Assemblée générale annuelle débutera lundi prochain, également dans la capitale britannique.

Lors de la cérémonie qui s'est tenue au siège de l'OMI à Londres, Arsénio Velasco a assuré le représentant angolais que cette institution était à la disposition de l'Angola pour l'aider à gérer ses ressources maritimes, considérées comme stratégiques pour le développement économique du pays.

Le Secrétaire général de l'OMI a également assuré la continuité du programme de bourses d'études destiné à former des professionnels angolais dans les domaines liés aux sciences marines.

Pour sa part, l'ambassadeur José Patrício a souligné que l'Angola souhaite renforcer ses liens avec la mer, qu'il considère comme une source de richesse et d'opportunités stratégiques.

Fondée en 1948 et opérationnelle depuis 1959, l'OMI regroupe actuellement plus de 170 États, dont l'Angola, et a pour mission de garantir la sécurité, la protection et la durabilité environnementale du transport maritime mondial.

Le diplomate angolais devrait également présenter ses lettres de créance à l'Organisation internationale du café, également basée à Londres, ce vendredi 21 novembre.