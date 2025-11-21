Angola: L'Exécutif angolais réaffirme son engagement en faveur de politiques publiques

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison militaire du président de la République, Francisco Furtado, a considéré le recensement de 2024 comme un pilier essentiel de la planification et de la prise de décisions stratégiques, ainsi que comme une réaffirmation de l'engagement de l'Exécutif à promouvoir des politiques publiques fondées sur des données concrètes.

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture de la publication des données définitives du recensement de 2024, il a exprimé l'espoir que les résultats de ce processus serviraient de base à un développement national plus inclusif, durable et humain, les données statistiques étant considérées comme le guide de la gouvernance.

Le ministre d'État a souligné que les résultats du recensement, basés sur des données fiables reflétant la réalité économique et socioculturelle du pays, permettront à l'Exécutif de réévaluer les buts et objectifs fixés dans ses principaux instruments de planification et de gestion.

Il a notamment mis en avant la Stratégie nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, le Plan national de développement, le Plan national d'aménagement du territoire, ainsi que d'autres programmes sectoriels dans les domaines de l'éducation, de la santé, du logement et de l'assainissement.

Dans son discours, Francisco Furtado a reconnu que les statistiques constituent le pilier fondamental sur lequel reposent les décisions stratégiques de l'État.

Pour le ministre, elles garantissent la planification et l'optimisation de l'aménagement du territoire, la définition des priorités sociales, la gestion efficace des ressources humaines et naturelles, ainsi que l'évaluation des impacts des politiques publiques.

Pour la réalisation du recensement de 2024, a-t-il déclaré, il était impératif d'établir des bases rigoureuses sur le plan scientifique, ce qui a nécessité un travail intense et continu.

Il a rappelé que les différentes phases du recensement comprenaient la planification, la cartographie, la réalisation de tests pilotes, l'opération de recensement proprement dite, l'enquête de couverture, le traitement des données, et enfin la diffusion des résultats définitifs.

Premier recensement entièrement numérisé

Le ministre d'État et chef de la Maison militaire du président de la République a annoncé que toutes les étapes du recensement avaient été réalisées grâce à l'innovation technologique, faisant de ce dénombrement le premier recensement entièrement numérisé du pays.

Il a souligné qu'il avait été possible, en outre, de publier les résultats définitifs dans un délai exceptionnellement court : dix mois après la collecte des données auprès des ménages.

Le ministre a fait référence à la devise qui a guidé le recensement, « Ensemble, nous comptons pour l'Angola », et a déclaré par la suite : « En comptant pour l'Angola, nous contribuons à son progrès et à son avenir. »