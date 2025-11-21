Angola: Le MAPTSS lance la campagne « Salaire équitable 2025 »

Luanda — Le ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS) a lancé jeudi à Luanda la campagne « Salaire équitable », visant à garantir le respect du salaire minimum national.

Cette initiative, menée par l'Inspection générale du travail (IGT), mobilisera 200 inspecteurs et se déroulera dans tout le pays jusqu'au 18 décembre, sous le slogan « Le respect du salaire minimum, c'est la dignité du travailleur ».

La campagne ciblera les secteurs du commerce, de l'industrie, des services, de l'éducation, de la sécurité des biens et du nettoyage.

Les équipes de l'IGT mèneront des inspections et des actions de sensibilisation dans toutes les provinces, renforçant ainsi la présence de l'État et promouvant une culture de la légalité dans les relations contractuelles et le respect de la loi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Présidant le lancement de la campagne, le secrétaire d'État au Travail, Pedro Filipe, a déclaré que celle-ci revêt un caractère éducatif et disciplinaire, visant à accompagner les entreprises, les travailleurs et la société dans son ensemble dans le respect du salaire minimum national.

« La campagne ne se limite pas à des mesures coercitives ; elle combine inspection, sensibilisation et accompagnement des travailleurs, favorisant ainsi une responsabilité partagée entre l'employeur, le travailleur et l'État », a-t-il affirmé.

De son côté, la directrice nationale du Travail, Blanche Chendovava, a souligné que cette initiative permettra également de vérifier le respect du barème des qualifications professionnelles, qui détermine les conditions de rémunération selon la catégorie de travailleurs.

Le nouveau salaire minimum national de 100 000 kwanzas a commencé à être versé le 16 septembre de cette année, à l'exception des micro-entreprises et des start-ups, pour lesquelles il est fixé à 50 000 kwanzas.