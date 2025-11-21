Angola: Le ministre angolais des Sports honoré au 'Hall of Fame' des ARTs martiaux

20 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par IN/MC/LUZ

Luanda — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, a été intronisé au "Hall of Fame" des arts martiaux 2024-2025 lors d'une cérémonie qui s'est tenue récemment à Buenos Aires, en Argentine.

Cette distinction salue les performances de l'Angola sur les grandes scènes internationales des sports de combat, notamment en arts martiaux mixtes (MMA), en karaté-do, en judo et en kung-fu.

Selon un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJUD) auquel l'agence ANGOP a eu accès, ce jeudi à Luanda, outre le ministre Rui Falcão, l'Angolais Armando Diogo « Scott » a également été distingué pour son travail à la présidence de la Fédération angolaise des MMA, ainsi que Mauro Fortes, élu premier grand maître (GM) et 10e dan de Wing Chun.

Sous la direction de Scott, l'équipe angolaise de MMA a obtenu des résultats remarquables, notamment en se hissant en tête du classement mondial et en remportant plusieurs championnats africains et mondiaux.

Il est le mentor et le responsable du projet social « Crime Zéro », qui encourage les jeunes à pratiquer le MMA pour les éloigner de la délinquance ; une initiative reconnue par la Fédération internationale des arts martiaux mixtes (IMMAF) comme un exemple d'innovation sociale.

Mauro Fortes, actif depuis 1984, reçoit cette distinction réservée aux pratiquants justifiant d'une longue carrière, d'une maîtrise technique absolue et d'une contribution avérée à l'expansion et à la préservation de cet art.

Fortes a consacré plus de trente ans à l'enseignement, à la formation d'instructeurs et à la promotion internationale du Wing Chun (un style d'art martial chinois, le kung-fu), s'imposant comme l'une des figures les plus influentes de la discipline en Angola et au sein de la diaspora.

Pour compléter ce tableau, Edgar Leandro a été reconnu comme l'un des plus grands promoteurs des arts martiaux en Angola.

Personnalité publique engagée, il a représenté l'Angola lors de forums internationaux où il a notamment abordé les réformes éthiques du sport angolais, telles que la loi antidopage.

Réaction du Ministère de la Jeunesse et des Sports

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, a déclaré que cet hommage constitue une distinction historique qui honore l'Angola, inspire la jeunesse et place le pays sur la carte mondiale des arts martiaux.

Il a ajouté que la distinction de Mauro Fortes, notamment le titre de Grand Maître et le 10e dan, le plus haut grade du Wing Chun, représente une fierté nationale et une étape importante pour le continent, puisqu'il est le premier pratiquant africain à atteindre ce niveau d'excellence.

