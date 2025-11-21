Cameroun: Jean Gatsi honoré du Grand Prix de l'Excellence africaine pour son engagement patriotique

L'Association africaine des acteurs de la communication (2Acom) a décerné jeudi 20 novembre 2025 le Grand Prix de l'Excellence africaine au professeur Jean Gatsi. La cérémonie s'est déroulée dans un restaurant du quartier Bonapriso à Douala, en présence d'un nombreux public composé d'étudiants et de jeunes membres de l'association Convergence républicaine, dont le lauréat assure la coordination nationale.

L'Association africaine des acteurs de la communication (Association avec Conseil d'Administration), dont les missions visent à promouvoir le mérite et l'excellence professionnelle à travers le Prix d'Excellence africaine, oeuvre également pour la promotion de la paix et l'unité, tout en sensibilisant et formant la jeunesse africaine sur les difficultés sociétales qui minent le continent.

Dans sa lettre officielle datée du 18 novembre 2025, signée par Aurélien Fernand Ndjock, président du conseil d'administration et directeur de publication, l'association salue "l'esprit patriotique qui anime et accompagne l'engagement" du professeur Gatsi, ainsi que "sa posture qui n'a pas échappé à notre regard et qui fait de lui un exemple à suivre."

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le professeur agrégé titulaire international des Facultés de droit et conseiller technique auprès du recteur de l'Université de Douala a obtenu un score sans appel : 55 voix sur 55 journalistes africains votants. Une unanimité qui égale le record de l'ancien ambassadeur d'Égypte au Cameroun. Jean Gatsi devient ainsi la 18ème personnalité d'Afrique centrale à recevoir le Grand Prix de l'Excellence africaine.

Un engagement patriotique remarqué

« Cet engagement patriotique est en accord avec la vision de notre association qui milite pour un Cameroun prospère, en paix et qui rassure », précise la lettre de 2Acom. C'est dans cette logique que l'association a décidé de décerner au professeur Jean Gatsi cette distinction qui reflète "sans nul doute son engagement personnel à servir son pays."

Pour Hervé Narcisse Yemdji, président exécutif de 2Acom, le choix du lauréat repose sur un parcours exemplaire. « Le professeur Jean Gatsi a abattu un travail de titan depuis des années dans l'ombre pour soutenir le chef de l'État », a-t-il souligné. Il a rappelé le rôle majeur joué par la plateforme Convergence républicaine lors de la dernière élection présidentielle, notamment les nombreux appels du professeur à la jeunesse pour éviter les débordements et résister aux manipulations.

Fernand Ndjock a quant à lui salué « un homme de conviction" qui dit et démontre. « Les jeunes doivent copier ce modèle », a-t-il insisté, avant d'exprimer "l'expression de nos sentiments distingués" au nom de l'association.

L'émotion du lauréat face à cette reconnaissance

Visiblement ému, le professeur Gatsi a confié sa surprise : « C'est un prix très important. Je ne m'y attendais pas. Ce n'est qu'hier (mercredi 19 novembre, NDLR) que j'ai su que je pouvais recevoir une distinction aujourd'hui ». Il a exprimé sa profonde gratitude envers les organisateurs et les 55 journalistes africains qui ont voté unanimement en sa faveur.

Le lauréat a réaffirmé son engagement politique sans détour : « Je suis fier qu'à travers toutes les actions menées, l'association Convergence républicaine soit reconnue. Je vais continuer d'être proche des jeunes et à travailler pour soutenir le président Paul Biya ». Il s'est notamment félicité d'avoir été "le premier dans ce pays à avoir lancé l'appel à la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025", soulignant que le chef de l'État a finalement été réélu par le peuple camerounais.

Un message ferme à la jeunesse

Jean Gatsi a saisi l'occasion pour adresser un message à la jeunesse camerounaise : « La jeunesse doit se ranger derrière le président Paul Biya et éviter le désordre. Nous avons vu tout ce que le désordre a causé dans notre pays après les deux jours de manifestations ». Faisant référence aux événements récents, il a estimé que « les jeunes ont compris que le diable est mauvais ».

« Je vais continuer à soutenir le président Paul Biya pour que ce mandat de la grandeur et de l'espérance soit un mandat au service des jeunes et des femmes, comme il l'a dit. Rassemblons-nous autour du président et construisons ensemble notre beau pays", a-t-il conclu avec détermination.

De son côté, Hervé Yemdji a encouragé le lauréat à persévérer : « Il s'agit pour notre association de lui dire de ne pas baisser les bras, de rester scotché à continuer à soutenir l'homme du 06 novembre, malgré les sollicitations qui viendront avec les élections municipales et régionales à venir ».

Cette distinction du Grand Prix de l'Excellence africaine vient ainsi couronner un parcours d'engagement au service de la stabilité nationale et de la mobilisation des jeunes générations, plaçant le professeur Jean Gatsi parmi les figures continentales reconnues pour leur contribution à la paix et à l'unité.