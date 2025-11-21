Cote d'Ivoire: La société Vivo Energy Côte d'Ivoire annonce une augmentation de 45% de son résultat net au troisième trimestre 2025

A l'issue du troisième trimestre 2025, le résultat net après impôts de la société Vivo Energy Côte d'Ivoire, qui opère dans le secteur de la distribution de produits d'hydrocarbures, a connu une augmentation de 45% par rapport au troisième trimestre 2024, selon le rapport d'activité établi par la direction cette entreprise.

Le rapport d'activité met en relief un résultat net de 4,119 milliards de FCFA contre 2,850 milliards de FCFA au 30 septembre 2024.

La direction de Vivo Energy Côte d'Ivoire explique cette hausse par l'augmentation des volumes et la baisse des frais financiers. L'entreprise a vendu 706 000 M3 au 30 septembre 2025 contre 666 000 M3 un an auparavant (+6%).

Pour sa part, le chiffre d'affaires a faiblement progressé de 1%, s'établissant à 451,728 milliards de FCFA contre 445,544 milliards de FCFA au troisième trimestre 2004. A ce niveau, la direction de l'entreprise avance que la hausse s'explique principalement par l'augmentation de 6% des volumes réalisés, particulièrement sur les secteurs aviation, bitume et la réouverture de certains sites temporairement fermés pour des travaux de voirie initiés par l'Etat de Côte d'Ivoire.

Quant au résultat d'exploitation, il a dégagé un solde de 8,260 milliards de FCFA contre 7,540 milliards de FCFA au 30 septembre 2024, soit une hausse de 10%.