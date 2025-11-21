Les acteurs de l'Éducation à Saint-Louis et leurs partenaires ont partagé récemment sur la "Théorie du Changement". Il s'agit d'un document complet qui montre les actions à entreprendre d'ici 2034 pour l'éradication de l'abandon scolaire, tout en boostant les performances des élèves.

Ce qui consistera également à promouvoir une éducation de qualité. Ce projet qui vise à améliorer l'apprentissage des enfants à l'école, est mis en oeuvre par la Caritas avec l'accompagnement de la Fondation espagnole Nous CIMS.

« La rencontre s'articulait autour de notre plan d'action de 2025 qui avait comme porte d'entrée l'organisation d'un CDD pour pouvoir échanger avec les populations, les maires et les acteurs de base sur la théorie du changement qui est un document complet qui doit nous montrer quelles sont les actions à entreprendre d'ici 2034 pour éradiquer l'abandon scolaire et booster les performances des élèves et avoir également une éducation de qualité », a fait savoir l'Inspecteur Massamba Guèye de l'I.E.F Saint-Louis Département, point focal de la Fondation espagnole Nous Cims.

Revenant sur le pourquoi de cette théorie du changement, Monsieur Guèye dira qu'ils sont partis d'un diagnostic sans complaisance qui a révélé beaucoup de manquements par rapport aux conditions dans lesquelles évoluent les élèves, surtout les élèves vulnérables. « Certains élèves ont des problèmes de mobilité et je crois que le système éducatif sénégalais est un système équitable et inclusif et donc nous devons aller dans le sens où tous les enfants seraient enrôlés et qu'aucun enfant ne doit être laissé en rade et de ce point de vue, Nous Sims, qui est une fondation espagnole dont la mission est en général de lutter contre les inégalités sociales, s'engage dans ce terrain et accompagne les populations », a-t-il dit avant de rappeler qu'il y a des projets qui sont au niveau de divers groupes thématiques, à savoir le groupe thématique éducation, le groupe thématique Nutrition et le groupe thématique Employabilité et entrepreneuriat.

La prochaine étape sera d'aller directement vers les mairies, pour parler avec les maires et les pousser à s'approprier ce document de base qu'est la théorie du changement au niveau du groupe thématique Education.