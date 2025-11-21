Sénégal: Jumelage Bambilor-Verdelino - Un partenariat axé sur le développement local

Les fruits de la tournée européenne du Khalife général de Bambilor commencent à tomber. En effet, la commune de Bambilor a accueilli, ce jeudi 20 novembre 2025, une délégation de la commune de Verdelino, située dans la province de Bergame, en Italie.

Cette visite, inscrite dans le cadre d'un jumelage entre les communes de Bambilor et de Verdelino, vise à prospecter des opportunités d'investissement pour le développement de la localité, notamment dans les domaines de la culture, du tourisme, de l'administration publique, de l'éducation et de la formation, de la santé, ainsi que de l'emploi des jeunes.

Accueillie en grande pompe à l'aéroport international de Diass par le maire de Bambilor, Ndiagne Diop, la délégation s'est rendue dans l'après-midi chez le Khalife général de Bambilor, Thierno Amadou Ba, président de l'ONG Fawzi Wanadiati et initiateur de ce programme de jumelage, avant d'être reçue officiellement à l'esplanade de la mairie.

L'édile de Bambilor, entouré des membres du conseil municipal, de l'équipe technique communale et des dignitaires de la communauté léboue, a exprimé sa profonde gratitude au Khalife Thierno Amadou Ba et aux partenaires italiens, auxquels il a promis un séjour de travail fructueux et un partenariat gagnant-gagnant.

La signature officielle du jumelage entre les parties italienne et sénégalaise est prévue mardi prochain. L'accord, qui couvrira une période de trois ans renouvelables, ambitionne de renforcer la coopération internationale, institutionnelle, économique, touristique, sociale et culturelle entre les deux communes.

Il convient également de noter qu'à partir de ce samedi, la mission italienne, composée d'hommes d'affaires et d'investisseurs, se rendra à l'APIX, et prévoit également des visites d'entreprises sénégalaises et de structures de l'administration publique.

Présent à la cérémonie, le maire Ndiagne Diop, qui a chaleureusement accueilli la délégation, a salué l'initiative. Selon lui, elle constitue une "véritable aubaine" pour les habitants de la localité.

Pour rappel, la délégation, conduite par le maire de Verdelino, Zanoli Silvano, est composée du capitaine de la gendarmerie à la retraite et représentant du secteur privé, Tucci Gérardo ; de Nozza Giovanni, entrepreneur et membre du secteur privé italien; de Malick Diop, entrepreneur et conseiller municipal ; et de Yety Dia, ancien président d'Assos/B et président de l'Association Fawzi Aide les Sénégalais en Italie.