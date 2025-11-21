Sénégal: Journée internationale des droits de l'enfant - Les autorités interpellées à plus d'engagements

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Alliance Transformative, le réseau Alliance Droits et Santé (ADS) et l'Ong Asmade en collaboration avec le Réseau des Médias Africains pour la Promotion de la Santé et de l'Environnement (Remapsen) ont tenu hier, jeudi 20 novembre, un café-débat pour marquer la journée de la célébration de la convention internationale des droits de l'enfant.

La rencontre qui s'est déroulée à Mbour a permis aux enfants issus de ladite commune de déposer un référendum auprès du préfet. Ces derniers exigent des autorités le respect de leurs droits.

Pour la journée internationale des droits de l'enfant célébrée hier, jeudi 20 novembre, dans la commune de Mbour sur le thème « Ma journée, mes droits », les acteurs ont mis l'accent en présence des élèves sur les violences basées sur le genre afin d'apporter leur contribution dans la prévention et la réponse à ces actes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A travers un café débat, la notion de genre a suscité un intérêt chez ces élèves qui ont voulu avoir une meilleure compréhension ainsi que les violences qui sont souvent d'ordre physique, verbal, psychologique, sexuel, harcèlement et autres. Un espace d'échange inclusif et interactif qui a permis de déconstruire les stéréotypes, et renforcer la mobilisation communautaire autour des enjeux liés aux Vbg. Profitant de cette journée, les enfants, majoritairement d'élèves ont battu le macadam de la mairie à la préfecture pour déposer un mémorandum.

Selon Aminata Tall, porte-parole des élèves, leurs droits doivent être respectés. « Quand je me réveille pour aller étudier, j'ai le droit d'être protégé, le droit à l'éducation, à la santé et à l'activité. Quand je suis en apprentissage, j'ai le droit d'être dans un environnement sûr, inclusif et sans violence. Quand je me repose, quand je joue, j'ai le droit d'être respecté, sans harcèlement ni discrimination » a-t-elle déclaré. Toutefois, elle estime que dans notre société, beaucoup d'enfants voient leurs droits violés.

« Certains subissent des violences basées sur le genre comme les mariages d'enfants, les grossesses précoces, les abus et exploitations de tous genres, ainsi que les tâches injustes imposées aux enfants. D'autres vivent des réalités encore plus difficiles. Parmi eux, nous pouvons citer les enfants travailleurs, apprentis, mécaniciens, porteurs dans les marchés, laveurs de voitures, vendeurs dans la rue».

Concernant le mémorandum des enfants remis au préfet, les enfants renseignent qu'ils ont le droit de vivre leur enfance tout en préparant leur avenir, c'est-à-dire étudier, jouer, se reposer et être protégés. Les enfants vivant avec un handicap ont le droit à l'inclusion, à l'accessibilité des espaces publics, au respect et à une éducation adaptée. Les enfants talibés ont le droit à la protection, à la dignité, à l'alimentation, à la santé et à un cadre d'apprentissage sain, sans violence ni maltraitance. « En célébrant cette journée, nous affirmons que chaque enfant compte.

Chaque enfant mérite protection, une vie saine, libre et épanouie ». L'adjoint au préfet de Mbour, Mamadi Farba Sy, a réitéré l'engagement des pouvoirs publics à être toujours aux côtés des enfants, à les accompagner, à les protéger, et à leur donner tous les outils, tous les instruments qui vont les permettre de grandir dans un environnement sain et épanoui. Pour la coordonnatrice de l'Ong Jeunesse et Développement dans ledit département, Mame Fama Ndiaye, cette activité a pour objectif de créer des espaces inclusifs et sûrs pour que les jeunes, les autorités, les parents, la communauté en général puissent parler de manière libre sur les questions de violences basées sur le genre.

Revenant sur la participation des autorités dans cette lutte, elle souligne : «il serait intéressant que ces autorités puissent prendre des initiatives en fédèrent tous les Ong qui travaillent sur cette question, mettre en oeuvre des décisions dans la chaîne de prise en charge.