Ile Maurice: Deux guinéens écopent de 26 ans de prison chacun

21 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Suresh Moorlah

Fodé Camara, 32 ans, et Aissatou Lamarana Baldé, 38 ans, ont été condamnés à 26 ans de prison chacun. Lors du procès aux Assises, les deux accusés ont plaidé coupable d'avoir importé de l'héroïne à Maurice, qu'ils avaient ingurgitée à Bamako, au Mali. Le jugement a été prononcé hier par le juge Mehdi Manrakhan.

Les deux accusés sont arrivés à Maurice le 21 avril 2019 à bord d'un vol Emirates en provenance du Kenya et ont été admis à l'hôpital Nehru. Camara avait ingéré 56 boulettes contenant 844,20 grammes d'héroïne, tandis que l'accusée avait ingéré 28 boulettes, pour un total de 335,03 grammes.

Se faisant passer pour mari et femme, ils ont tenté d'introduire la drogue à Maurice. Dans son jugement, le juge a souligné que les deux accusés avaient agi dans le cadre d'une entreprise conjointe pour importer de la drogue à Maurice à des fins lucratives.

L'accusation a été soutenue par Me Kevin Moorghen, Principal State Counsel.

