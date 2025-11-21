Ile Maurice: Sattar Hajee Abdoula conduit en cellule

21 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)

Sattar Hajee Abdoula, directeur de société, a été présenté hier devant le tribunal de Port-Louis Sud pour répondre à une accusation provisoire de blanchiment d'argent. L'affaire concerne la possession de Rs 3,7 millions, suspectées d'être issues d'activités criminelles.

Après avoir été admis à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, suite à son arrestation mercredi, Hajee Abdoula avait souhaité un transfert vers une clinique privée, mais cette demande lui a été refusée par le médecin public en service. Hier matin, il a quitté l'hôpital public pour être conduit au Reduit Triangle, avant sa comparution en cour.

Selon l'enquête préliminaire de la Financial Crimes Commission (FCC), les faits se seraient produits le 31 mars 2020, au siège d'AfrAsia Bank, où Sattar Hajee Abdoula, alors directeur de Grant Thornton (Advisory Services) Ltd, détenait la somme sur le compte de la société. La FCC estime qu'il avait des motifs raisonnables de suspecter que ces fonds provenaient directement ou indirectement d'un crime.

Lors de son interrogatoire mercredi, Sattar Hajee Abdoula a expliqué aux enquêteurs que cette somme correspondait à un contrat attribué à Grant Thornton en mars 2020. Il a précisé que, dès avril 2020, Air Mauritius ayant été placée sous administration volontaire, la société n'avait pas pu hono- rer ce contrat, justifiant ainsi l'absence de services rendus. Selon son avocat, Me Raouf Gulbul, Sattar Hajee Abdoula coopère pleinement avec les enquêteurs et nie toute implication dans des actes illégaux.

La FCC s'est opposée à sa mise en liberté sous caution, invoquant un risque de fuite et la possibilité de manipulation de preuves. La décision sur la caution sera rendue le 26 novembre. À l'issue de sa comparution, Sattar Hajee Abdoula a été placé en détention policière. Son avocat a signalé l'état de santé fragile de son client et la magistrate Shaheen Inshirah Daureeawoo a ordonné qu'un suivi médical approprié soit assuré.

Par ailleurs, Mariam Rajabally, partenaire chez Grant Thornton, a été interrogée under warning hier dans les locaux de la FCC. Elle n'a toutefois pas été arrêtée, la commission s'étant déclarée satisfaite de ses réponses.

