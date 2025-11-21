Ile Maurice: Une coopération renouvelée au plus haut niveau

Le président français Emmanuel Macron a entamé, le jeudi 20 novembre, une visite officielle de 24h à Maurice. À son arrivée à l'aéroport de Plaisance, il a été accueilli par le Premier ministre Navin Ramgoolam et plusieurs membres du gouvernement.

Son programme a ensuite été marqué par une série d'engagements diplomatiques : une visite de courtoisie au président de la République, Dharam Gokhool, un entretien en tête-à-tête avec le Premier ministre, la signature d'accords stratégiques ainsi qu'une participation à un forum dédié à l'intelligence artificielle et aux technologies émergentes. Emmanuel Macron a également visité le navire « Plastic Odyssey », symbole de la lutte contre la pollution plastique, avant de procéder, aujourd'hui, à l'inauguration du nouveau bâtiment de l'ambassade de France à Telfair.

Ils étaient nombreux hier, à se rassembler au Caudan Arts Centre pour accueillir le président français. Certains en ont profité pour immortaliser le moment, en prenant des selfies avec lui.

Le chef de l'État français et le Premier ministre ont ensuite fait une déclaration conjointe à la presse au Sir Harilal Vaghjee Hall. Emmanuel Macron a insisté sur la portée symbolique de cette visite, la première d'un président français depuis plus de trois décennies, soulignant que les relations entre la France et Maurice demeurent « profondément humaines, historiques, économiques et linguistiques ». Il a également confirmé que l'Agence française de développement (AFD) et EDF fourniront un appui technique direct à Maurice, notamment à travers une analyse rapide des vulnérabilités du réseau électrique afin de proposer des solutions concrètes.

Navin Ramgoolam, pour sa part, a affirmé que cette visite a une « importance significative » dans un contexte mondial instable, marqué, selon lui, par des « postures qui remettent en cause l'ordre économique établi ». Il a mis en avant les nombreux accords signés avec la France, portant sur l'économie bleue, la transition énergétique, la gestion durable de l'eau et le développement de l'enseignement bilingue.

S'agissant de la question sensible de souveraineté de Tromelin, Emmanuel Macron a réaffirmé que la France et Maurice avancent selon une approche « respectueuse et pragmatique », dans un esprit de coopération. Navin Ramgoolam a, lui aussi, indiqué que ce dossier avait été abordé de manière « franche », « responsable » et avec « beaucoup de bon sens » lors de son échange avec le président français.