Ile Maurice: Rama Valayden demande une accélération du dossier au DPP

L'avocat Rama Valayden a adressé hier une lettre officielle au Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Rashid Ahmine, pour demander l'accélération du dossier concernant l'homicide involontaire de Muzammil Hossenbocus, décédé dans un accident le 7 novembre à Camp-Levieux. Nigel Décidé, qui conduisait une voiture de location, se trouvait sous l'emprise de la drogue.

Dans cette correspondance , Me Valayden affirme comprendre la colère de la population après ce drame. Il souligne la montée inquiétante de la consommation de drogues dans le pays et estime que les événements récents «ne peuvent être tolérés». L'avocat rappelle qu'il avait déjà alerté sur l'arrivée à Maurice d'un nouveau produit extrêmement puissant, les nitazènes, une drogue de synthèse décrite comme 100 fois plus puissante que l'héroïne. Très addictive, elle serait responsible de milliers de décès aux États-Unis. Il exprime sa crainte qu'«il y ait d'autres cas similaires» si un message fort n'est pas envoyé.

Me Valayden implore le DPP de déposer le dossier principal dans les plus brefs délais et de lui accorder une priorité élevée. Selon lui, cette affaire doit servir de signal fort et jouer un rôle dissuasif pour prévenir d'autres dérives criminelles liées à la drogue.

Il cite en exemple le travail de son confrère Me Nataraj Muneesamy, également du bureau du DPP, qui avait obtenu un traitement rapide de dossiers de trafic d'êtres humains sous la Combating of Trafficking in Persons Act 2009, avec des affaires déposées et entendues devant la cour intermédiaire dans un délai record.

Dans sa lettre, il suggère également que le bureau du DPP mène davantage de campagnes de sensibilisation auprès des jeunes dans les collèges, universités et clubs de jeunesse, afin de les informer des dangers des drogues émergentes. Il conclut en remerciant le DPP pour l'attention portée à sa demande, espérant qu'une action rapide puisse éviter d'autres drames.