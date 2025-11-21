Madagascar: Christine Razanamahasoa - Pour le maintien du processus de transition dans un cadre temporel

En marge de la 46e Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF46), tenue à Kigali, au Rwanda, du 19 au 20 novembre 2025, la ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Christine Razanamahasoa, a rencontré la Secrétaire générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo.

Cette rencontre a permis de discuter des priorités de Madagascar dans le cadre de son processus de refondation et des pistes de coopération avec l'OIF. L'un des points clés de l'échange fut l'engagement de Madagascar à maintenir son processus de transition dans un cadre temporel défini.

Stabilité politique

La ministre a ainsi souligné la détermination des autorités malgaches à limiter leur mandat actuel et à respecter les échéances prévues pour les consultations nationales, le référendum constitutionnel et les élections présidentielles. Un engagement qui vise à assurer la stabilité politique et à renforcer la démocratie dans le pays. De son côté, Louise Mushikiwabo a réaffirmé le soutien de l'OIF à Madagascar, en insistant sur l'importance de l'accompagnement plutôt que de l'imposition de sanctions. Elle a également rappelé que la situation politique actuelle à Madagascar est temporaire, et que l'Organisation privilégie la recherche collective de solutions pour soutenir la transition démocratique.

Inclusion des femmes

La conférence, placée sous le thème « 30 ans après la Conférence de Beijing : la contribution des femmes dans l'espace francophone », a également permis de discuter des avancées et des défis relatifs à la place des femmes dans la gouvernance et le développement au sein de la Francophonie. Un sujet d'autant plus pertinent dans un contexte où Madagascar, à travers sa ministre des Affaires étrangères, met un accent particulier sur l'inclusion des femmes dans les processus politiques et décisionnels. Ainsi, à travers cette rencontre, Madagascar réaffirme sa volonté de progresser vers la stabilité et la démocratie, tout en renforçant la coopération avec l'OIF pour bâtir un avenir commun au sein de l'espace francophone.