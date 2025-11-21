Madagascar: Pêche aux poulpes - Baisse des captures sur le littoral de Mahafaly

Le littoral de Mahafaly situé dans la région sud-ouest de Madagascar est très dépendant des activités de la pêche notamment la pêche aux poulpes.

Durant la réouverture de cette pêche aux poulpes au niveau des 10 villages de ce littoral, à savoir, Anakao, Maromena, Befasy, Beheloka, Besambay, Ambola, Ankarapona, Ampiambaza, Tariboly et Antsakoa, le plus grand capturé a atteint 10kg. En outre, la quantité maximale de poulpes collectée est de l'ordre de 24kg par pêcheur. En revanche, une baisse de captures de ce produit halieutique a été enregistrée cette année, soit environ 5,7 tonnes au lieu de 13 tonnes en 2024, selon les informations publiées par WWF Madagascar.

Divers facteurs étaient à l'origine de cette diminution de la production des pêcheurs. Cela est dû entre autres aux effets néfastes du changement climatique, pour ne citer que le passage des cyclones durant le premier trimestre de cette année ainsi qu'à la durée de la période de fermeture de pêche et à la hausse de la température du lagon, d'après les communautés locales.

Régulation de la pêche

Toutes les parties prenantes reconnaissent l'importance de l'application de la période de fermeture de la pêche aux poulpes afin d'assurer la gestion durable des ressources marines. Cette régulation de la pêche contribue à la reconstitution des stocks de poulpes pendant la saison de reproduction.

Bien que les résultats de cette réouverture n'aient pas atteint le niveau de l'année 2024, la taille des individus et la quantité totale capturées confirment toutefois l'efficacité de la fermeture et la réouverture contrôlées des réserves de poulpes pour maintenir la productivité halieutique, a-t-on indiqué. Il faut savoir que WWF Madagascar, le Centre de Surveillance de Pêche, l'Institut Halieutique des Sciences Marines et le ministère de tutelle via sa direction régionale, continuent d'appuyer les communautés de pêcheurs sur le littoral de Mahafaly dans la gestion durable des ressources halieutiques.

L'objectif consiste à assurer la pérennité de leurs moyens de subsistance tout en préservant la biodiversité marine. Il convient de rappeler que les poulpes sont en grande partie exportés en Europe et en Chine.