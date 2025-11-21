Madagascar: Protection sociale - Augmentation du « volan-jaza » à 10 000 ariary à partir de ce mois

La hausse des prestations familiales est effective à partir de ce mois. Il s'agit du « volan-jaza », qui comprend l'allocation de maternité puis l'allocation prénatale.

La CNaPS revalorise les prestations familiales. Dans une volonté constante d'amélioration des prestations sociales, la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) annonce officiellement une revalorisation des aides destinées aux familles, notamment l'allocation familiale dite « volan-jaza » ou allocation pour enfant à charge.

« À compter de ce mois de novembre 2025, cette aide passe de 7 000 ariary à 10 000 ariary par enfant et par mois, soit une augmentation de 42% », c'est ce que la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, Florent Soatiana Bety Léonne, a annoncé hier à Ampefiloha lorsqu'elle a visité les locaux de la CNaPS. Une décision prise lors du Conseil du Gouvernement, poursuit-elle.

Réforme

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette revalorisation ne s'arrête pas là. D'autres prestations sont également concernées. Il s'agit, entre autres, de l'allocation prénatale qui passe de 63 000 à 90 000 ariary et de 84 000 à 120 000 ariary pour l'allocation de maternité.

Ces ajustements tiennent compte de l'évolution du salaire minimum (porté à 250 000 ariary en 2022) et traduisent un engagement fort en faveur du bien-être des familles malgaches. Le Directeur Général de la CNaPS, Vimbina Rahaingonjatovo souligne qu'il ne s'agit là que d'un premier pas.

D'autres mesures sont prévues dans le cadre d'une réforme plus large du système de protection sociale, visant à adapter le cadre légal et élargir la portée des prestations offertes aux affiliés. Avec cette revalorisation, la CNaPS affirme sa mission sociale et sa volonté de faire de la protection sociale un levier de justice et de dignité pour tous les travailleurs malgaches.