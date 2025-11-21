Madagascar: Malnutrition aiguë sévère - Augmentation de 87% en un an

21 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par José Belalahy

La situation de la malnutrition est alarmante dans le Grand Sud et le Grand Sud Est de Madagascar.

La note de plaidoyer publiée récemment par l'OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, donne un aperçu préoccupant de la situation dans le Grand Sud et le Grand Sud-Est du pays. Dans ces régions, « 22 districts sont confrontés à une nouvelle crise humanitaire qui s'intensifie, alimentée par des chocs successifs », peut-on y lire.

Alerte

Une crise se manifeste par l'ampleur de la malnutrition, qui a atteint « un niveau critique dans le Grand Sud ». « Cinq districts ont déjà franchi le seuil d'urgence pour la malnutrition aiguë sévère (MAS > 2 %), et plusieurs autres sont en phase de crise. Le nombre de cas de malnutrition aiguë sévère (MAS) a augmenté de 87 % en un an, touchant 155 600 enfants », alerte la note.

Pas mieux. La note fait également savoir que « le nombre de cas de malnutrition aiguë modérée (MAM) a progressé de 46 %, passant de 274 500 à 402 400 ». Ainsi, les admissions pour MAS ont doublé, ce qui traduit une aggravation de la crise nutritionnelle. Par ailleurs, dans des zones critiques comme Ikongo et Amboasary-Atsimo, « le taux global de malnutrition aiguë est légèrement inférieur à 15 %, le seuil d'urgence ». La situation met toutefois en danger la vie de milliers d'enfants âgés de 6 à 59 mois, conclut ce document.

