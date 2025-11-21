Madagascar: Rocade Ankasina - Le rétablissement des ralentisseurs fait polémique

Le dernier accident mortel survenu en début de semaine sur la voie rapide d'Ankasina vers le stade Maki Andohatapenaka a été à l'origine d'une manifestation des riverains qui ont érigé un barrage et des feux de pneus, bloquant la circulation des véhicules sur cette rocade à fort taux de fréquentation.

La situation a été à l'origine de grands embouteillages sur place et dans les quartiers environnants. Les populations riveraines d'Ankasina réclament le rétablissement des ralentisseurs à cause des accidents successifs, dont certains mortels, suivis de délits de fuite, observés sur cette voie rapide. C'est chose faite depuis hier : le ralentisseur est à nouveau en place à Ankasina, mettant fin à la manifestation des riverains. La circulation est à nouveau possible sur la rocade. Les embouteillages signent également leur retour.

Attaques et jets de pierre

Le rétablissement de ce dispositif est, cependant, source de polémiques. Les usagers de souligner alors que l'existence des ralentisseurs n'a pas que des avantages. En effet, outre les embouteillages monstres aux heures de pointe, causés par le ralentissement de la circulation, des usagers rappellent que les ralentisseurs sont également sources d'insécurité sur cette rocade.

De nombreux cas d'attaque et de jets de projectiles visant les véhicules sont signalés régulièrement sur cette voie rapide. Certaines victimes se retrouvent dépouillées de leurs biens, d'autres s'en sortent avec des pare brises cassés. Les malfaiteurs profitent de la baisse de la vitesse des véhicules à leur passage sur les ralentisseurs pour attaquer les usagers. Aussi craignent-ils, avec le retour des ralentisseurs, le retour de ces cas d'attaque. Les usagers de réclamer alors, à leur tour, la mise en place de dispositifs de sécurisation des lieux telle une présence policière, afin d'éviter la recrudescence des cas d'insécurité.