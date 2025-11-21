Madagascar: Rocade Ankasina - Le rétablissement des ralentisseurs fait polémique

21 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

Le dernier accident mortel survenu en début de semaine sur la voie rapide d'Ankasina vers le stade Maki Andohatapenaka a été à l'origine d'une manifestation des riverains qui ont érigé un barrage et des feux de pneus, bloquant la circulation des véhicules sur cette rocade à fort taux de fréquentation.

La situation a été à l'origine de grands embouteillages sur place et dans les quartiers environnants. Les populations riveraines d'Ankasina réclament le rétablissement des ralentisseurs à cause des accidents successifs, dont certains mortels, suivis de délits de fuite, observés sur cette voie rapide. C'est chose faite depuis hier : le ralentisseur est à nouveau en place à Ankasina, mettant fin à la manifestation des riverains. La circulation est à nouveau possible sur la rocade. Les embouteillages signent également leur retour.

Attaques et jets de pierre

Le rétablissement de ce dispositif est, cependant, source de polémiques. Les usagers de souligner alors que l'existence des ralentisseurs n'a pas que des avantages. En effet, outre les embouteillages monstres aux heures de pointe, causés par le ralentissement de la circulation, des usagers rappellent que les ralentisseurs sont également sources d'insécurité sur cette rocade.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De nombreux cas d'attaque et de jets de projectiles visant les véhicules sont signalés régulièrement sur cette voie rapide. Certaines victimes se retrouvent dépouillées de leurs biens, d'autres s'en sortent avec des pare brises cassés. Les malfaiteurs profitent de la baisse de la vitesse des véhicules à leur passage sur les ralentisseurs pour attaquer les usagers. Aussi craignent-ils, avec le retour des ralentisseurs, le retour de ces cas d'attaque. Les usagers de réclamer alors, à leur tour, la mise en place de dispositifs de sécurisation des lieux telle une présence policière, afin d'éviter la recrudescence des cas d'insécurité.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.