Afrique: CAF Awards 2025 - Hakimi ballon d'or, le Maroc règne en maître sur le continent

21 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Le Maroc a vécu, mercredi soir à Rabat, une soirée de consécration rarement vue dans l'histoire des CAF Awards. Devant un parterre de stars africaines et internationales, le Maroc a tout simplement dominé les récompenses majeures, transformant ce qui devait être une fête continentale en véritable démonstration de force nationale. Rarement, une édition des prix de la Confédération africaine de football n'avait été à ce point marquée du sceau d'un seul pays.

Le moment fort de la soirée ? Sans conteste le couronnement d'Achraf Hakimi comme Joueur africain de l'année 2025. Le latéral droit du Paris Saint-Germain, devenu incontournable tant en club qu'avec les Lions de l'Atlas, a reçu le prestigieux trophée sous une ovation debout.

Avec 11 buts et 16 passes décisives en 55 matchs sur la saison écoulée, le Marocain a surclassé les habituels favoris Mohamed Salah et Victor Osimhen. Fait historique : Hakimi est seulement le deuxième défenseur de l'histoire à décrocher ce titre, après le légendaire Congolais Bwanga Tshimen en 1973. Un symbole fort qui illustre la mutation du football africain, où même les arrières sont désormais des armes offensives décisives.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais la razzia marocaine ne s'est pas arrêtée là. Yassine Bounou, gardien d'Al Hilal, conserve son titre de meilleur portier continental. Ghizlane Chebbak, capitaine des Lionnes de l'Atlas, a été sacrée Joueuse féminine de l'année. Chez les jeunes, Doha El Madani et Othmane Maamma ont respectivement raflé les distinctions féminine et masculine. Enfin, la sélection marocaine U20, récemment championne du monde, a été élue Équipe nationale masculine de l'année.

Le reste du continent n'est toutefois pas reparti bredouille. Le Cap-Vert a créé la sensation en voyant son sélectionneur Bubista nommé entraîneur de l'année, récompense logique après la qualification historique des Requins Bleus pour la Coupe du monde 2026. Le Nigeria a brillé chez les féminines avec Chiamaka Nnadozie, meilleure gardienne pour la troisième année consécutive, et les Super Falcons, sacrées meilleure équipe nationale féminine. Pyramids FC (Égypte) a, quant à lui, été désigné meilleur club africain, tandis que Fiston Mayele (RD Congo) s'est illustré comme meilleur joueur interclubs.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.