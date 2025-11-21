Afrique: CAF Awards 2025 - Hakimi ballon d'or, le Maroc règne en maître sur le continent

Le Maroc a vécu, mercredi soir à Rabat, une soirée de consécration rarement vue dans l'histoire des CAF Awards. Devant un parterre de stars africaines et internationales, le Maroc a tout simplement dominé les récompenses majeures, transformant ce qui devait être une fête continentale en véritable démonstration de force nationale. Rarement, une édition des prix de la Confédération africaine de football n'avait été à ce point marquée du sceau d'un seul pays.

Le moment fort de la soirée ? Sans conteste le couronnement d'Achraf Hakimi comme Joueur africain de l'année 2025. Le latéral droit du Paris Saint-Germain, devenu incontournable tant en club qu'avec les Lions de l'Atlas, a reçu le prestigieux trophée sous une ovation debout.

Avec 11 buts et 16 passes décisives en 55 matchs sur la saison écoulée, le Marocain a surclassé les habituels favoris Mohamed Salah et Victor Osimhen. Fait historique : Hakimi est seulement le deuxième défenseur de l'histoire à décrocher ce titre, après le légendaire Congolais Bwanga Tshimen en 1973. Un symbole fort qui illustre la mutation du football africain, où même les arrières sont désormais des armes offensives décisives.

Mais la razzia marocaine ne s'est pas arrêtée là. Yassine Bounou, gardien d'Al Hilal, conserve son titre de meilleur portier continental. Ghizlane Chebbak, capitaine des Lionnes de l'Atlas, a été sacrée Joueuse féminine de l'année. Chez les jeunes, Doha El Madani et Othmane Maamma ont respectivement raflé les distinctions féminine et masculine. Enfin, la sélection marocaine U20, récemment championne du monde, a été élue Équipe nationale masculine de l'année.

Le reste du continent n'est toutefois pas reparti bredouille. Le Cap-Vert a créé la sensation en voyant son sélectionneur Bubista nommé entraîneur de l'année, récompense logique après la qualification historique des Requins Bleus pour la Coupe du monde 2026. Le Nigeria a brillé chez les féminines avec Chiamaka Nnadozie, meilleure gardienne pour la troisième année consécutive, et les Super Falcons, sacrées meilleure équipe nationale féminine. Pyramids FC (Égypte) a, quant à lui, été désigné meilleur club africain, tandis que Fiston Mayele (RD Congo) s'est illustré comme meilleur joueur interclubs.