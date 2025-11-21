Madagascar: Trail-UTCS - Vakinisisaony a ouvert le bal dès 4h30 ce matin

La sixième édition de l'Ultra Trek des Collines Sacrées (UTCS) a débuté ce matin à 4h30 avec le départ donné à Ambatofotsy. Plus de 900 coureurs, dont des participants étrangers, se lancent pendant trois jours sur les collines sacrées d'Analamanga.

C'est parti pour trois jours de trail autour des collines sacrées d'Analamanga, dans le cadre de l'UTCS. La météo s'annonce plutôt clémente, avec des températures matinales modérées, quelques nuages et crachins, ainsi que des précipitations possibles durant la compétition. Une situation bien différente de l'an dernier, marquée par une chaleur étouffante et les fumées des feux de brousse. Initiée par l'Office Régional du Tourisme (Ortana), cette sixième édition rassemble plus de 900 coureurs, dont plusieurs étrangers.

La première journée est consacrée au Trail Vakinisisaony, long de 48,3 km avec un dénivelé positif de 2 076 mètres. Le départ a été donné à 4h30 ce matin à Ambatofotsy, avec 73 participants lancés dans l'aventure. Les Ultra-traileurs ne sont pas en reste car 68 athlètes se sont également élancés à la même heure et du même lieu pour un parcours total de 127,5 km en trois jours.

Leur arrivée est prévue à Ambatomanga, avec comme tête d'affiche le numéro un malgache du trail longue distance, Alvine Jeannot Avotraniaina, accompagné des invités de marque Vincent Perroult et Anne Marie John. Un autre départ a eu lieu ce jour à Ankadinandriana pour la Découverte Vakinisisaony, une course de 29 km réunissant 83 participants. Au total, 224 coureurs ont ouvert le bal de cette sixième édition de l'UTCS. L'aventure se poursuivra demain avec le Trail Avaradrano de 47 km, au départ d'Ankadimanga jusqu'à Ambohimanga, en parallèle de l'Ultra Tour.

La troisième journée, baptisée Trail Marovatana, reliera Ambohimanga à Ambohitsimeloka, ainsi que les deux autres formats accessibles à tous, notamment la Découverte Ambohitsimeloka et le Kilonga Trail. L'équipe organisatrice de l'UTCS est déjà sur le terrain depuis cette semaine. Bénévoles et staff ont pris la route en avant pour préparer chaque point de contrôle, sécurisation, balisage, logistique. Tout est mis en place pour offrir aux amoureux de la course nature une expérience à la hauteur de leurs efforts.